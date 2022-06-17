財管客憂通膨 瑞銀拋關注高單價精品、定價能力強企業

瑞銀指出，今年通膨環境下很難投資，已經建議財富管理客戶在資產配置中，必須配置與升息有關的價值股，以及醫療與能源股以利避險，同時可以拉高一點點現金比重。

瑞銀指出，投資人今年特別擔心通膨，已經建議客戶可以選擇定價能力強的企業，也就是在通膨過程中，反而可以將成本轉嫁出去的企業，例如半導體就有極強的定價能力。

瑞銀指出，私人銀行角度必須為每位客戶做不同的風險承受度以及長期規劃，以量身訂做財富管理計畫，今年來看，的確已經建議客戶可以拉高一些些現金比重。

其他投資部份，瑞銀觀察發現，國際高單價精品值得注意，因為即便在疫情環境，去年全世界精品消費成績都大有斬獲，股價亮眼，加上高單價精品在漲價過程只會一去不回，很難有再降價的空間，因此值得客戶注意。

過往市場也傳出，許多手中有足夠金錢的富人，還有其他不同的另類投資，例如曾經鎖定茶葉，專門進軍高端茶市場等等。