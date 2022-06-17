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台企銀股東會董座林謙浩報喜 淨收益資產品質雙創新高

經濟日報／ 記者夏淑賢／即時報導
台企銀今天舉行股東常會順利通過各項議案。台企銀/提供
台企銀今天舉行股東常會順利通過各項議案。台企銀/提供

台企銀（2834）今（17）日舉行股東常會，由董事長林謙浩主持，會中承認去年度盈餘分配案，分派每股現金股息0.1元及股票股利0.37元，合計配發股利每股0.47元。林謙浩向股東報告，去年是台企銀轉型關鍵年，去年淨收益創下歷年新高，資產品質也顯著改善。

林謙浩表示，台企銀全員積極努力下，去年獲利能力及資產品質較前年度有顯著改善，其中，淨收益創下歷年新高，雖提存金額仍維持高水位，但提存後稅前盈餘仍較前年的53.74億元提升到57.76億元，年成長率為7.48%。資產品質方面，提存金額的提升帶動備抵呆帳覆蓋率從233.60%提升至422.69%，而逾放比也從前年的0.5%降至0.28%。

林謙浩強調，該行以提升中小企業客戶附加價值為出發點，去年持續落實內部控制三道防線與強化整體風險控管下發展授信精進方案，並加強金融科技發展，強化資訊安全控管。此外，透過發展多元獲利，逐年提升盈餘成長，持續累積資本，使銀行基礎更加穩固，並配合政府政策，協助中小企業積極轉型、二代接班，同時提供結合環境保護、社會公益等符合社會需求的金融商品與服務，以善盡企業社會責任，戮力成為中小企業金融領導品牌。

台企銀

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