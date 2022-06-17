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開發金股東會通過發放現金股息1元 完成董事改選

經濟日報／ 記者夏淑賢／即時報導
開發金控今天召開股東會，董事長張家祝（中立者）主持。開發金控/提供
開發金控今天召開股東會，董事長張家祝（中立者）主持。開發金控/提供

開發金控（2883）今（17）日召開股東常會，會中除通過110年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案外，並通過發放現金股息每股1元，以及發行上限25億股的長期資金籌集案。本次股東常會順利完成董事改選，選出張家祝、譚碩倫（Saloon Tham）、尚德沛（Lionel de Saint- Exupéry）、龐德明（Steve Bertamini）、蕭宏宜及楊文鈞六席董事，以及杜紫軍、張士傑及仲偉三席獨立董事。下午將召開新一屆董事會推選董事長，張家祝料將續任。

面對疫情挑戰與通膨升溫隱憂，開發金控及旗下各子公司包含銀行、證券、壽險及私募股權等各項業務仍維持穩健表現。去年全年合併稅後純益為新台幣471 億元（含非控制權益120.6 億元），每股稅後純益(EPS)為2.34 元，合併股東權益報酬率（ROE）為15.1%。今年金融市場受全球經濟復甦步調不一、地緣政治衝突持續與通膨升溫等因素影響，而呈現波動震盪；開發金控預期台灣內需表現可望支撐經濟動能，對台灣整體成長仍保持樂觀。

開發金控表示，本次股東會通過上限25億股的長期資金籌集案，主要係因應營運成長及長期策略發展所需，未來公司將依據資本市場情況與營運需求，評估最適合的籌資規模及方式，以確保股東權益。

開發金控 股東會 通膨

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