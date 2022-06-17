上海商銀股東會 通過配發現金股利1.8元

上海商銀（5876）今（17）日舉行股東常會，為兼顧防範疫情及符合股東會實務所需，該行也採用視訊輔助股東會，因疫情關係，由獨立常務董事陳木在代理董事長李慶言主持股東會，順利通過上年度盈餘分派股東現金股利每股1.8元等議案，按該行前一日收盤價每股52.5元計算，現金股息殖利率3.43%。

上海商銀總經理林志宏表示，該行受惠於美國Fed及我國央行升息，今年淨息差及存放款利差可望較上年提高，今年前5個月合併淨收益達167.43億元，較上年同期成長4.5%。

林志宏也表示，該行審慎因應外部競爭環境，今年採取「數位永續，人才優先」的策略主軸，在營運管理上聚焦於「數位轉型、永續發展、人才培育、內控法遵」，持續強化網路銀行與行動銀行的交易與服務功能，推動資訊新核心系統的建置，提高綠色金融成長力道與業務比重，加強培育數位資訊與國際金融業務人才，並優化內控風管與法令遵循。

業務發展上，聚焦於「低耗資本、低提存、高利差、非利息收益」的業務，加強信保基金貸款、綠能產業及六大核心戰略產業貸款，以及高淨值資產財富管理2.0、資產傳承保險、信託2.0、財務行銷及財務操作等非利息收益業務。

上海商銀110年度合併稅後淨利達186.7億元，較上年成長4.8%，其中，稅後淨利歸屬母公司業主142.6億元，較上年成長5.9%，稅後每股盈餘3.19元，亦優於上一年的3.01元，同時110年底逾期放款比率0.13%，資本適足率 14.87%，主要的營運績效指標表現良好。

上海商銀今年第一季合併稅後淨利達45.7億元，較上年減少6.8%，其中，稅後淨利歸屬母公司業主36.4億元，較上年減少2.2%，稅後每股盈餘0.81元，略低於上年同期的0.83元。