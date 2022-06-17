兆豐金今股東會 通過配發1.65元股利

兆豐金控（2886）今天召開股東常會，會中通過去年盈餘分派每股股利1.65元，其中包含現金股息每股1.4元及股票股利每股0.25元。兆豐金表示，兆豐金控成立以來，已連續19年配發股利，發放每股股利合計超過24元，股息配發率與殖利率皆位居金控前段。

兆豐金董事長張兆順主持股東會，他在會上表示，兆豐金獲證交所「公司治理評鑑前5%」，蟬聯公司治理評鑑前段班，顯示兆豐金近年來積極強化董事會運作及董事職能的努力，已獲肯定，如今面對全球通膨壓力升溫，原物料價格持續大漲，國內外總體經濟情勢波動劇烈，更增加金融業經營的困難與挑戰。未來兆豐金將鞏固既有利基，完善海外佈局深耕客戶，發展多元獲利，提升核心業務競爭力，配合公司治理3.0藍圖，提升財務資訊揭露時效及品質，全面建置集團各子公司財務報告自編系統，強化資訊系統、網路架構及資安防護能力。加速推動集團數位轉型，落實法遵、洗防打擊資恐及內稽內控作業，提升相關資訊、數位科技與風險管理系統。

張兆順指出，兆豐金控將持續具體落實主管機關公司治理、綠色金融、普惠金融指標，以企業英文名稱MEGA為實踐目標，優化公司治理（Management），力求企業及環境永續（ESG），完善海外佈局（Global），加速數位轉型、落實金融服務可及性（Accesibiity），領導集團旗下各子公司續創佳績、不負股東期待。