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中華票券今股東會 通過每股配發現金股利0.9元

經濟日報／ 記者楊筱筠／即時報導
中華票券金融公司今（17）日上午舉行2022年股東常會，順利通過各項議案。每股擬配發現金股利0.9元，預計7月底除息。照片提供／中華票券
中華票券金融公司今（17）日上午舉行2022年股東常會，順利通過各項議案。每股擬配發現金股利0.9元，預計7月底除息。照片提供／中華票券

中華票券金融公司（2820）今（17）日召開股東常會，會中承認去年度財務決算，並通過去年度盈餘分派案與各項議案，每股擬配發現金股利0.9元，預計7月底除息

中華票券去年度稅後純益18.57億元，稅後每股盈餘（EPS）1.38元；另加計「透過其他綜合損益按公允價值衡量」股票處分利益（OCI）1.49億元後，稅後純益為20.06億元，較上年度增加21%，華票110年積極拓展授信、債券等各項業務且投資佈局有成，帶動盈餘提升，在追求成長的同時，亦能兼顧維護良好資產品質，連續六年逾放比率為0。

展望2022年，中華票券董事長張政權表示，為了對抗通貨膨脹，在歐美主要國家央行帶頭下，全球貨幣政策趨向緊縮，面對升息壓力、疫情反覆以及地緣政治等諸多外在環境經濟風險，如何嚴控成本並適時調整各項產品收益率，是票券業主要課題。華票將持續密切關注產業發展及市場動向，評估股、債市之投資機會，強化流動性風險控管及資本運用效率，提升競爭力與經營效能，促使公司持續穩健發展。

疫情 除息

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