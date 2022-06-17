合庫金股東會 董座：去年獲利亮眼 每股配發股利1.3元

合庫金控（5880）今（17）日舉行股東常會，金控董事長雷仲達會中表示，截至去年底合庫金控總資產高達4.43兆元，較前一年成長6.9%，創歷史新高，為國內資產規模第六大的金控公司。

回顧去年，合庫金控持續在穩健營運基礎上追求成長，厚植各子公司核心業務競爭力，合併稅後純益達212.12億元，較109年度成長23.79%，每股純益（EPS）為1.51元，淨值報酬率（ROE）及資產報酬率（ROA）分別為8.83%及0.49%，各子公司亦均維持獲利狀態，合庫金控在疫情影響及金融市場的大幅波動下，仍創造穩健亮眼之獲利表現。

合庫金控111年度股東常會除報告與承認事項外，提出110年度盈餘轉增資發行新股討論案，每股將配發股利1.3元，其中盈餘分配之現金股利1元，及盈餘轉增資配股0.3元，另包括修正本公司「章程」討論案、「股東會議事規則」討論案、修正「取得或處分資產處理程序」討論案及解除董事競業禁止之限制討論案等，均順利獲得股東的鼎力支持。

面對升息循環、通膨壓力與疫情變數下，合庫金控仍將持續發揮核心金融業務優勢，深耕海外營運基磐；並擴增金融操作收益，提升資本使用效能。在金融科技方面，合庫將導入前瞻智慧科技，活絡數位轉型動力；並掌握綠色金融商機，於今年3月30日，合庫金已正式簽署赤道原則，成為國內首家以金控名義簽署加入之金融機構，持續推動永續發展進程。更重要的是落實法律遵循精進內控，強化企業的經營韌性，讓股東、客戶與員工共享亮麗的經營成果。

合庫金控近年來不斷地打造幸福企業的基礎，已連續四年獲頒保險龍鳳獎「最嚮往的金控公司」優等獎，子公司合庫銀行今年更主動響應政策，為同仁大幅加薪達6.66%（含晉級）；且因110年度獲利表現亮眼，也實際反映在銀行員工年終獎金及員工薪酬上，平均逾八個月。合庫金控將持續關注經濟金融情勢，秉持穩健經營的宗旨，再創佳績，同時將攜手股東、客戶及員工對社會發揮正向影響力，共創永續未來。