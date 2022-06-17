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富邦金股價瀕臨「5字頭」 蔡明興：不會實施庫藏股

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
富邦金控上午舉行股東常會，董事長蔡明興(左一)聆聽小股東發言。記者陳怡慈/截圖
富邦金控上午舉行股東常會，董事長蔡明興(左一)聆聽小股東發言。記者陳怡慈/截圖

富邦金控（2881）今天（17）日上午舉行股東常會，有小股東提問，富邦金股價從80幾塊跌到60出頭，一度見到「5字頭」，如今又瀕臨「5字頭」，是否實施庫藏股？富邦金董事長蔡明興表示，除非必要，要不然比較不會實施庫藏股。

蔡明興說，富邦金股價當然現在比較低，但金融業有資本健全的要求，不管銀行、保險或證券；富邦金會保留自有資本為優先，除非必要，要不然比較不會實施庫藏股。

蔡明興說，股票下跌最主要跟整個股市有關，受到俄烏戰爭的影響、通貨膨脹的影響，幾乎大部分股票都跌。他隨後話鋒一轉強調，「金融股利率上漲環境之下對金融股有利的，利息收入會增加」。

蔡明興說，現在整個局勢不是很穩定，包括美國、中國大陸，非常不穩定，「我們能夠努力的就是把我們基本面做好」；富邦金經營團隊沒辦法控制股市，只能努力經營，等股市回升的時候，股價自然有所表現。

富邦金今日股東常會由蔡明興主持，他一開始致詞時談到，富邦金去年稅後純益創下歷史新高，達1,445.59億元，每股稅後純益12.49元，連續13年蟬聯台灣金控業每股獲利的龍頭，今年普通股每股將配發3.5元現金股利、0.5元股票股利，合計總股利配發4元，現金股利創下歷史新高。

他說，為提高富邦金資本規模，及強化財務結構，今日股東會提出資本公積轉增資發行新股案，從資本公積提撥59億餘元來撥充資本發行新股，同時提出長期資金募集案，為了因應公司營運成長所需的長期資金的需求，資金募集管道更加多元化及彈性化，強化競爭力，對股東權益也有正面幫助。

蔡明興說，富邦金為永續經營的努力普受國際肯定，2021年連續五年入選道瓊永續指數(DJSI)「世界指數」成分股；連續四年獲選《財星(Fortune)》「全球500大企業」，與國際頂尖企業並駕齊驅。最近還得到永續經營保險業的全世界的第一名，這也是很大的榮譽；institutional investor也把富邦金選為亞洲整體經營績效第二名的公司。

在2021年疫情嚴峻之際，富邦金透過實際行動力抗疫，捐贈六個地方政府跟21個醫院總共超過2億元，發揮正向的影響力。

蔡明興說，展望2022年，挑戰是非常艱鉅的，有俄烏戰爭、有通膨，種種影響金融市場安定的因素，應該更兼顧風險管理，同時穩健成長業務，持續深耕台灣市場，並布局亞洲，善用數位生態圈優勢，展現永續競爭力，朝「亞洲一流金融機構」的願景穩步前進。

富邦金控 蔡明興 股東會

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