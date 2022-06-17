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防疫險理賠5.5億元 國泰金董座蔡宏圖：從高峰要往下走

經濟日報／ 記者紀佳妘／台北即時報導
國泰金董事長蔡宏圖。圖／聯合報系資料照片
國泰金董事長蔡宏圖。圖／聯合報系資料照片

防疫保單理賠波波湧現，逐步進入高峰期，成為股民關注的焦點之一。國泰金控（2882）董事長蔡宏圖今（17）日在股東會上表示，截至5月底，理賠金額共5.5億元，「現在情況從高峰要往下走」，因此難以預估實際虧損，但已未雨綢繆增資國泰產100億元，且隨著國內疫情趨緩，將會注意理賠後續發展。

國泰金控今天舉行股東常會，防疫保單理賠狀況成股東關注焦點，國泰金董事長蔡宏圖表示，政府防疫政策持續滾動修正，到5月底為止，一共理賠5.5億元，未來幾個月將陸續出現理賠申請，「現在情況從高峰要往下走」，因此很難預估實際虧損。

不過，蔡宏圖亦說，國泰金已未雨綢繆先增資國泰產100億元，讓資本適足率（RBC）達到300%以上。

蔡宏圖指出，國泰金將會注意防疫保單後續發展情況，6月目前有效保單約82萬件左右，理賠金額也會每天陸續關切，最重要的是國內疫情逐漸趨緩，「我們會密切注意實際理賠情形」。

國泰金控 防疫保單 理賠

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