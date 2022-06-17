央行升息又升準 台新金總座：升準不在預期內
中央銀行昨決議升息半碼（0.125個百分點），且暌違14年來首度調升存款準備率1碼（0.25個百分點），進一步緊縮銀行放款，恐拉高銀行短期融通利率。對此，台新金（2887）總經理林維俊表示，「本來就有預期升息，但升準並非原先的預期。」
央行升息，一般民眾存放款利率將受影響；存準率調升，則是加大抽回市場游資力道，間接緊縮銀行放款，存款準備率是指銀行的存款不能用於放款的比率，代表銀行要存放在央行的現金變多了，大約會收回1,200億元的市場資金。
今年五月台新金法說會上曾提及，台新投顧預測，美國聯準會將在5、6月各調升2碼，9、12月可能會再各調升1碼，總計全年應會調升利率7碼，和市場看法沒有太大出入；至於台灣，央行已在3月升息1碼，預期後續也會繼續升息，針對央行昨日升息又升準，林維俊說，本有預期升息，但「升準並非原先的預期」。
林維俊今在股東會上表示，截至110年底，台新銀行房貸相關產品餘額為5,892億元，較前一年底成長6.0%；車貸相關產品餘額為524 億元，較前一年底成長3.5%，續居金融同業領先地位；信用卡流通卡數606萬卡，市占率 11.5%，市場排名第四名；信用卡收單特店家數16.3萬家，市占率 22.0%，居市場之冠。
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