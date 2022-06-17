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國泰金董座蔡宏圖：升息對整體金融業是有好處

經濟日報／ 記者紀佳妘／台北即時報導
國泰金控今日舉行股東會。國泰金控／提供
國泰金控今日舉行股東會。國泰金控／提供

國泰金控（2882）今（17）日舉行股東會，董事長蔡宏圖表示，今(2022)年在疫情擴散、俄烏戰爭、通貨膨脹及各國央行升息下，四大不利因素對全球經濟發展造成影響，但仍有二項利多，包括國門逐漸開放有助經濟發展，以及「升息對整體金融業是有好處」，主要是銀行放款利差將加大，壽險則是短空長多，即是新錢投資將得到更高的債券利息。

國泰金控今天舉行股東常會，董事長蔡宏圖表示，過去一年疫情嚴峻，經濟活動減緩，使得全球經濟成長趨於和緩，但國泰金仍繳出不錯的成績單；今年以來疫情不斷擴散，很多國家包括台灣亦採取與病毒共存的模式，對經濟衝擊較小，但俄烏戰爭開打後，無論是糧食缺乏或能源不足等因素，造成全球性通貨膨脹、價格高漲，各國央行亦採取升息抑制，如美國聯準會升息三碼。

儘管疫情擴散、俄烏戰爭、通貨膨脹及各國央行升息，四大不利因素影響全球經濟發展，但蔡宏圖亦看到二項利多，一為許多國家已打開國門，對經濟活動及往來旅客傾向開放，相信台灣也會逐步開放，有助國內經濟發展；二為通膨、升息對資本市場造成動盪，影響各種成本，仍強調「升息對整體金融業是有好處」，主要是銀行放款利差將加大，壽險則是短空長多，也就是新錢投資將得到更高的債券利息。

蔡宏圖指出，短期市場波動是難免，但長期來看對金融業是正向發展，因此在這種情況下，許多經濟活動與數據表現，期待能用個深切長遠的方式來了解，國泰金將會履行一貫態度，來因應各種環境，希望股東能繼續支持國泰金控。

國泰金控股東會中承認2021年度營業報告書及財務報表、盈餘分派案，並順利進行董事改選，共選出13董事，但增加一席獨董、減少一席普通董事，新增獨董為前高盛證券台灣區總經理余佩佩。

回顧2021年，主要國家疫苗擴大施打經濟活動重啟，全球經濟邁向復甦，然病毒變異疫情反覆，供應鏈受阻及能源價格飆漲造成通膨隱憂，金融市場波動加劇。國泰金控化挑戰為動力，疫情下加快數位腳步，秉持永續經營策略，掌握經濟情勢適時布局，去年經營績效再次締造歷史新高紀錄，國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信獲利皆創新高，合併稅後盈餘達1,408.9 億元，連續三年創下歷史新高，每股盈餘10.34元。

國泰金控 蔡宏圖

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