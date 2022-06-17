兆豐金控股東會 兆豐銀工會喊話府院高層換董座

兆豐金控（2886）今（17）日股東會，子公司兆豐銀行工會於今天兩大財經報紙頭版刊登廣告後，於股東會現場也同步召開記者會，代表近6,000名工會會員發聲，喊話府院高層傾聽基層心聲，另派能夠為兆豐振衰起敝、提振同仁士氣及同心協助讓兆豐重返榮耀的領導人。

兆豐銀工會登報廣告內容文字其實很簡單，就是向總統蔡英文及行政院長蘇貞昌陳情，陳請為兆豐銀行遴派一位願意傾聽基層同仁心聲帶領兆豐重返榮耀的領導人，並在廣告最下方以較小字體備註，現任董事長張兆順經工會辦理投票認為不適任的票數高達4,873張，佔總問卷回收票數90.66%。

兆豐銀工會理事長郭孟仁表示，工會的投票結果已充分彰顯及說明兆豐銀同仁對於近年張兆順的領導已毫無信心，工會除已相繼向政府高層相關單位遞交陳情書及拜會財政部，今天則是執行會員代表大會及理監事會決議，透過報紙刊登陳情廣告方式，公開向政府高層喊話，冀望政府能許兆豐6,000同仁一個有希望的未來。

郭孟仁表示，工會深知提出撤換公股行庫董事長這樣的訴求，要達成並不容易，但是在今天兆豐金控開股東會，工會要代表全體會員工再次呼籲，請最會溝通及最在意民意的民進黨政府高層，重視兆豐銀行員工以具體行動呈現的沉痛心聲，立即撤換不適任的董事長。