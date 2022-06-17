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小股東對金金併樂觀其成 吳東亮：會以積極態度評估

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

台新金控（2887）今（17）舉行111年股東常會，由台新金控董事長吳東亮主持，會中有小股東對於台新金和新光金（2888）合併發言，表示樂觀其成，對此，吳東亮回應，「以積極正面的態度進行評估」。

股東會中通過盈餘分派案，台新金110年稅後淨利203億元，分派盈餘總金額為147億元，發放普通股125億，每股約1.1元，其中現金股利0.605元、股票股利每股0.495元。

吳東亮表示，台新金股利配發是六年以來新高，要和股東共享經營成果。台新金自去年併購台新人壽後，正式完備金控版圖，成為一間擁有銀行、保險、證券的金控，台新人壽加入金控後，與台新銀行保險通路的完美搭配，締造完美的銀保銷售業績，未來金控也將持續注入資源，協助產品研發並提升之效益。在金控營運綜效發揮之下，期許成為未來的獲利引擎。

小股東在會中發言指出，針對台新金啟動和新光金合併的可行性研究，是相當樂觀其成，因台新過去受彰銀案拖累，錯失很多併購的機會，這幾年發展受限，如果有好的契機，公司應該要好好把握，第二點是台新金跟新光金都是有規模的上市公司，台新強項是銀行義務，新光強項是保險業務，業務互補性很好，合併後市佔率也可提升，也是相當值得期待，第三是合併後可成為國內第三大金控，有利於合併事務推動。

對此，吳東亮回應，由於目前尚在緘默期，無法多說。吳東亮強調，6月2日的董事會通過成立研究小組，「基本上還是以積極正面的態度進行評估，審慎評估才能往前走」，至於現在不能多說什麼，會用好的態度看這件事，他強調「我們會努力。」

台新金控 股東會 吳東亮

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