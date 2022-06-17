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美台連續升息 3大金控董總看好金融股利多

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
美國與台灣連續兩次同日升息，今天金融業超級股東日上，金控董總皆提到升息對金融業是利多。本報資料照片
美國與台灣連續兩次同日升息，今天金融業超級股東日上，金控董總皆提到升息對金融業是利多。本報資料照片

美國與台灣連續兩次同日升息，今天是金融業超級股東日，國泰金、富邦金、中信董總都在股東會上提到，升息對於金融股來講是利多，對銀行來講利差加大、壽險業短空長多，可期待接下來的獲利成長表現。

國泰金董事長蔡宏圖表示，從俄烏戰爭開戰以來，影響可以說是全球性的，通膨在全球都高漲，各國央行開始升息，加上新冠肺炎疫情，雖然各國開始病毒共存，也看到很多國家打開國門，對未來旅客及經濟活動陸續開放，相信我國也將逐漸開放，有助於國內經濟活動發展。

蔡宏圖表示，升息對金融業整體來講是好處，銀行業利差會加大，壽險業是短空長多，短期影響是難免，可是新錢投入會得到更多債券利息。長期來看利息上揚對金融業是正面的，期待未來幾個月甚至今年會比較有好的獲利表現。

富邦金董事長蔡明興在回應股東抱怨股價從80元跌到50多元時也表示，股票下跌跟股市有關，受到俄烏戰爭與通膨影響，其實金融股在利率上漲的環境下，對金融股是有利的，利息收入會增加，現在因為局勢還不穩定，包含台股、美股都不穩定，會努力是把基本面做好，以等待股市回升。

也有股東詢問富邦金是否實施庫藏股？蔡明興表示，股價當然現在是比較低，金融業有資本健全要求，還是以保留自有資本優先，除非有必要，否則不會實施庫藏股。

中信銀總經理陳佳文也在股東會上表示，俄烏戰爭導致物價上漲，影響各國央行調高利率，美國聯準會調高3碼、台灣央行昨天也調高半碼，未來進入升息循環，對金控而言是短空長多，利率上升使資本市場動盪，債券部位有短期評價損失，但長期對銀行的淨利差有很大幫助，未來幾年銀行利息收入會有成長，而以前擔心的負利差問題，升息後會使壽險公司經營輕鬆一點。

股東會 升息 富邦金

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