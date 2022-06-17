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全家看今年全球經濟前景仍備受考驗 以科技零售因應

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

全家（5903）今（17）日召開股東會，由董事長葉榮廷主持，會中通過去年財報，與每股配發4.7元現金股利。全家表示，今年全球經濟前景依然備受考驗，全家隨時調整腳步往前進，積極朝「無所不在的便利生活服務平台」目標邁進，建構以顧客生活為中心的服務連結，不僅是購物，更將成為讓消費者自在穿梭虛實場景的平台，成為創新生活提案的「科技零售業」。

全家去年在台灣新開店舖數為268店、閉58店，累計店舖數3,980店。去年合併營收836.6億元，年減2%；本期淨利歸屬於母公司業主為13.4億元，年衰36.9%。主要是受國內疫情嚴峻，5月中全台實施三級警戒至7月，受到停課、居家辦公、熟食區停售、座位區關閉、戶外戴口罩禁飲食的防疫政策影響下，便利商店本業的來客人流首當其衝，飲料與香菸的銷售，影響整體營運表現。

不過，全家也瞄準疫情帶動行動購物需求崛起，透由數位轉型全力衝刺「人人手上有全家」的目標，APP全面升級加入購物新功能，推出「全+1 商城」，為會員打造專屬電商平台，透過OMO虛實融合策略，打通線上線下消費型態和需求，布建全通路經營與銷售環境，讓會員擁有更完整方便的購物渠道。

此外，因應消費者飲食習慣改變，追求健康飲食族群漸增，全家再度攜手人氣蔬食餐廳「上善豆家」推出蔬食商品，並推出「蔬食地圖」功能，透過APP查詢各店舖內所販售的蔬食商品品項與數量，且依照各種素食類型區分，滿足消費者選購需求，同時，針對居家自煮需求，全台超過300間店舖販售生鮮蔬菜、「全+1 行動購」也持續推出蔬菜箱供選購。

全家並攜手玉山、拍付合資成立「全盈支付」專營電子支付機構，從國人消費剛性需求切入，加上全家會員優勢，串聯食衣住行育樂的外部場景，將衍生更多商機運用的可能性，提供消費者更加便利與創新的生活服務與體驗。

全家 疫情

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