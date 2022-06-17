富邦金股東會 富邦產董座首次完整說明防疫險風波

富邦金控（2881）今（17）日上午舉行股東常會，富邦產險董事長陳伯燿答覆小股東提問時，首次完整說明防疫保單銷售經過，強調富邦產會深入檢討，更深入掌握政府政策走向。

富邦產險長年穩居國內產險業龍頭，財務體質良好，本次防疫保單風波，陳伯燿與經營團隊內心相當煎熬；資深員工透露，「陳董自責到飯都吃不下、覺也睡不好」，但他今日仍出席股東會，展現負責態度，完整說明有關經過。

陳伯燿說，富邦產險2020年4月為國內首家得到金管會保險局核准銷售防疫險的業者，以配合保險局希望滿足一般民眾防疫保障的需求。

富邦產2020年承保的防疫險簽單保費2億元，到了2021年，年初時疫情控管相當不錯，5月則轉趨嚴峻、防疫措施升為三級，富邦產光是去年5月就承保110萬件，去年整年度保了大約228萬9,000件。

以簽單保費來說，去年的228萬9,000件，保費合計41億元，因為政府管控得當，整年度賠款金額相當的低，不過4億多元。收了41億元，理賠才4億餘元，而且，基於風險控管，承保的防疫險，60%至70%再保分出給國外的再保公司承保。

陳伯燿表示，當時政府採取清零政策，全球主要國家的確診率，只有台灣與中國大陸有0.1%的良好數字，不過到去年底，發覺世界各國的防疫政策開始改變，富邦產基於風險控管，把承保的保額下降到確診理賠1萬到1.5萬元。

除了下調防疫險的保額，承保件數也明顯減少。富邦產今年前四月承保40萬件，從過去市占30幾%降到13%，過程當中，還持續恰談再保以分散風險。

今年4月開始，政府的防疫政策由清零轉為與病毒共存，開始有了爭端，富邦產根據保險局規範，對於過去承保續保部分，原本認為沒承保之前可以拒絕。

富邦產去年銷售的防疫保單，大部分集中在5月，3月寄發續保通知時每日確診人數才三、四百人，沒想到5、6月時確診人數每天來到6、7萬人，這兩天也還有6萬人左右；對於5月的續保單，業務員對外面的承諾也是接受下來。

陳伯燿說，富邦產會深入檢討，3月寄發續保通知時沒有體認到，整個政府防疫政策將由清零轉為與病毒共存，未來必須深切檢討，對政府政策走向必須更深入地掌握。