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購屋坪數大縮水！5年少一間臥房 專家：升息更慘

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖 記者游智文／攝影
示意圖 記者游智文／攝影

聯徵中心近期公布今年第一季全台住宅貸款統計，今年首季平均建物面積44.5坪，創13年來同期新低，跟2017年第一季平均47.2坪相比減少了2.7坪，相當於少了一間臥房的面積。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，不動產市場雖經歷金融危機、政策打房，房價長期仍是上揚走勢，2019年疫情爆發後，資金潮加上低利環境誘因，豐沛熱錢灌入房市，更讓房價一路衝高，相同預算能購買的坪數縮小，因此出現買方越買越小趨勢。

郎美囡表示，央行今年3月升息後，第二季開始房貸利率走升，不過觀察聯徵中心歷年第一季平均住宅貸款統計資料，貸款利率在2012年到2016年都在2%以上，2021年第一季大幅下滑，平均1.47%，今年首季平均貸款利率1.46%，更是創下統計以來同期最低。

郎美囡分析，低利環境推升房市交易熱度，也讓房價快速攀升，近五年來住宅的貸款鑑估值一路走升，今年首季平均鑑估值為1,215萬元，與五年前比較多了176萬元，顯示平均購屋門檻增加，平均貸款建物面積也因此下滑。

根據聯徵中心統計資料，2017年第一季平均購屋面積為47.2坪，之後一路下滑，今年第一季僅剩44.5坪，5年縮水2.7坪，顯示房價顯著提升下，買方越買越小的趨勢。

郎美囡表示，全球物價上漲，為抗通膨，美國聯準會預告今年升息7碼，台灣亦跟進升息循環，面臨房價位處高點，購屋門檻拉高，利率再攀升，對於多數採用指數型房貸的購屋人及貸款族而言，購屋貸款成本有感增加，購屋人的房價負擔力將更為弱化。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨表示，近年來工料雙漲，營建成本續增，預期新屋價格難跌，尤其央行升息增加購屋成本，建議買方購屋前，應充分掌握價格走勢及政策動向，並檢視財務狀況，避免資金出現缺口。

資料來源／住商不動產
資料來源／住商不動產

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