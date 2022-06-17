小股東樂見台新與新光合併 吳東亮：積極正面態度評估

11家金控、5家銀行「超級股東會」今日登場。台新金控今召開股東會，董事長吳東亮表示，對於與新光金評估合併事宜，已在6月2日董事會上通過成立研究小組，承諾會用積極正面態度來進行評估，「謝謝股東鼓勵，我們審慎評估，才能往前走！」

台新金今天舉行110年度股東會，有股東對於台新金與新光金合併發言，該股東提出3大理由，認為兩大金控將是互補雙贏，呼籲台新金把握機會。

該股東表示，第一，台新之前受到彰銀案拖累，已經錯失很多併購機會，導致這幾年發展受限，現在有此機會、契機，一定要好好把握。

第二，台新與新光都是有規模的上市公司，台新強像是銀行端、新光是保險端較強，業務互補性很好，合併後市占率可望大幅提升，這部分也值得期待。

第三，兩大金控合併後總資產將高達7兆元，可望躍升第3大金控，且兩公司文化背景也很像，有利合併事務推動，合併將會是好事，股東都樂觀其成，希望台新團隊繼續努力。

吳東亮回應，由於目前是台新金發行己種特別股之「緘默期」，現在無法對外回應說明，「我也不能多說什麼」，但對於股東鼓勵非常感謝，6月2日董事會通過成立研究小組，台新金還是會積極正面態度來進行評估，審慎評估才能往前走，會用好的態度看這件事情，「我們會努力」。