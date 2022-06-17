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小股東大排長龍領股東會紀念品 開發金董座向股東道歉
開發金控（2883）今（17）日上午股東會，由於股東會紀念品之前很多徵求單位或股代處所，大批小股東抱怨領不到，以及零股股東必須有出席股東會才能領，因此今天股東會場大批小股東到場排隊領取，公司必須拉出紅線引導排隊人流動線，以維持現場秩序，但是不少到場領紀念品的股東對於還是要排隊等很久才能領到，多所抱怨。開發金董事長張家祝對此在會上向股東抱歉，表示公司已經有檢討紀念品發放。
有一位趙姓小股東就第一個在股東會上發言表示，他跑了很多地方要領開發金的紀念品都領不到，到開發金的重慶南路證券代理部也領不到，被告知要今天開會來領，外面現在很多很多股東都是排隊要拿碗，老人家也很多，建議公司把發紀念品預算折合到股息，增加股東收入，或者乾脆就直接把紀念品廣推到各地，讓大家都能享用紀念品碗。
張家祝表示，很高興今年開發金的紀念品受到股東歡迎，但抱歉做得不好讓股東跑很多地方沒拿到，今天到現在還要排隊領，這些公司在今天開股東會前就做過檢討，不應該讓股東跑很多地方領不到紀念品，如果股東現場領不到應該寄給股東，發放程序應該要更簡便，也謝謝股東支持。
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