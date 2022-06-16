台美競相升息 金融業前4月搶債逾兆元

台美競相升息、債券殖利率飆升，壽險、銀行業加碼債券，大搶升息財。據金管會截至4月底統計，銀行、壽險、證券3大金融業投資債券部位已達26兆8,112億元，光今年來就加碼了超過1兆元，各大金融業搶進債券不手軟。

法人說，升息對金融業持有債券的投資部位而言，舊債恐會有評價減損，進而衝擊淨值和資本適足率；但新錢的投資報酬率更佳，有助拉升經常性收益率，尤其是今年美債彈升150個基本點，10年期美債殖利率破3%，壽險業可減緩利差損。

該法人也說，較高的市場利率對壽險業有三大利多，一是提升壽險業新錢的穩定收益，減緩保單利差損壓力，二是當升息階段時，負債（保單）公允價值減少幅度，將大於投資債券評價的影響程度，若同時考慮資產和負債的公允價值，升息對保險業淨值仍屬利多。

三是，保單宣告利率也可望走高，有助壽險業銷售利變型壽險保單，保戶的增資回饋分享金也會增加。

美國16日凌晨升息3碼，創28年來最大升息幅度，台灣央行則跟進半碼並拉高存準率一碼，加大從市場回收游資的力道，升息狂潮下，金融業債券部位面臨減損，尤其是銀行業，持債部位多放在綜合損益（OCI），將侵蝕淨值。

一家金控主管分析，今年來銀行持債的存續期多是3~5年內，屬短天期債券，因此操作策略上，舊債部位多採持有到期，且在殖利率大幅彈升（債券價格走低）時、進場分批加碼，並建立存續期較短的債券部位為主。

壽險業龐大持債部位，僅約4成帳列OCI，殖利率彈升，的確可能讓今年實現的債券利益縮水，但有逾6成都放在攤銷後成本（AC），較不受殖利率彈升影響，就新錢高收益率來說，讓壽險業依舊勇往直前。

據金管會統計，銀行業4月底持債部位7兆857億元，較去年底6兆6777億元，增加了4080億元；證券4月持國外債1159.74億元，較去年底1317.1億元，則是減少157.36億元。

保險業4月持債部位，壽險業19兆5227億元，較去年底18兆8578億元增加了6649億元，增加部位最大，產險業868億元也較去年底862億元增加6億元，合計3大金融業持債水位26兆8112億元，較去年底增加了1兆577億元。