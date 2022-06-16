誰是防疫保單客訴王？答案無意外是富邦產

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

在金管會要求下，各產險業得在自家官網上揭露防疫保單的申訴案件，以前五大銷售防疫險的產險業者來看，富邦產5月防疫保單申訴案件達2153件，居5大產險業者之冠，其中非理賠案件有2047件，占比95%。

產險業者說，顯示富邦產險有95%的防疫險申訴案，可能都是來自續保、核保等非理賠爭議案。

申訴案次之的是和泰產，和泰產是統計到6月16日，申訴案件有782件，也是以非理賠案726件、占比92%最高；第三大是新安東京產，到6月10日止申訴案有255件；國泰世紀產申訴件有157件，中信產77件。

保險局副局長林志憲說，金管會已要求各業者須在官網上公告申訴案件，評議中心統計數則是整體產險業，並未個別揭露。

林志憲強調，若產險業者核保過程中有爭議，都會進行了解，如今天傳出有民眾投訴和泰產防疫險「簽名處塗改」就拒保，也進行了解，和泰產也澄清只需客戶補簽就可以，不會因為簽名處塗改就拒保。

他也說，目前12家銷售防疫險，已有2家核保完成，也會督促各公司做核保，各業者也在官網上每天更新核保件數。

防疫險 產險 防疫保單

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