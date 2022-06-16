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集保結算所主辦亞洲基金標準化論壇 逾百人線上與會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
董事長林修銘在（AFSF）線上會議活動開場致詞(集保結算所/提供)
董事長林修銘在（AFSF）線上會議活動開場致詞(集保結算所/提供)

集保結算所今(2022)年6月14日至15日主辦線上亞洲基金標準化論壇（Asia Fund Standardization Forum, AFSF），計有來自各國集保機構（CSD）、國際證券集中保管機構（ICSD）及資訊服務業者等共25家機構、111位代表與會；此為集保結算所首次主辦AFSF，並再度於國際舞台上展現臺灣市場多元創新的優質形象。

因應全球主要資本市場的基金基礎設施逐漸朝向國際化及數位化發展，這次論壇以「跨境交易之屏障：從封閉到協作」（Cross Border Trade Barriers: From Silos to Symphonies）為主題，邀請包括韓國、美國、泰國及印尼的集保機構，以及Euroclear、Clearstream及Calastone等業界機構，分別就基金產業的市場趨勢及最新服務等議題，於會中進行業務交流與經驗分享。

其中，主辦單位集保結算所就我國基金市場監理數據分析進行報告，說明如何運用數據資料協助主管機關掌握市場變化及風險管理；另特別邀請台北大學金融與合作經營學系黃啟瑞教授，介紹台灣ESG基金及永續投資發展現況。

集保結算所董事長林修銘在開幕致詞時表示，因疫情影響，國際間各產業皆加快數位科技的應用及創新，同時對於經濟活絡、社會發展及環境永續如何三者兼顧也更加重視。以台灣為例，金管會在2020年發布綠色金融行動方案2.0，期運用金融市場的影響力，引導企業重視環境、社會及公司治理（ESG）議題，以建構更加健全的市場生態體系，在這個政策指引下，不僅鼓勵臺灣的基金公司募集發行國內的ESG主題基金，也責成集保結算所建置ESG基金專區，打造我國基金市場永續發展的競爭力。

集保結算所積極參與各項國際交流活動，林修銘更擔任亞太地區集保組織（ACG）副主席及世界集保組織（WFC）董事，持續推動並提升臺灣資本市場的國際能見度。這次線上論壇圓滿落幕，成果豐碩，與會者均表示獲益良多並給予熱烈迴響。集保結算所將持續攜手各國集保產業相關機構，透過跨國研討互動與意見交流，強化台灣資本市場與國際合作。

集保結算所 ESG 資本市場

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