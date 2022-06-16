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郵政壽險「郵保好貸」保單借款優惠利率1.98%

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中華郵政公司為因應新冠肺炎疫情影響及年度繳稅旺季來臨，即日起至今(2022)年8月31日止，辦理郵政壽險「郵保好貸」保單借款優惠利率活動。聯合報系資料照
中華郵政公司為因應新冠肺炎疫情影響及年度繳稅旺季來臨，即日起至今(2022)年8月31日止，辦理郵政壽險「郵保好貸」保單借款優惠利率活動。聯合報系資料照

中華郵政公司為因應新冠肺炎疫情影響及年度繳稅旺季來臨，即日起至今(2022)年8月31日止，辦理郵政壽險「郵保好貸」保單借款優惠利率活動，提供保戶彈性資金周轉，一同相挺抗疫，走過經濟困境。

中華郵政公司表示，凡於活動期間內申辦保單借款（含臨櫃辦理、自動櫃員機及網路ATM）「單筆保單借款金額」達新臺幣3萬元以上，且未有清償活動前及活動期間的借款本息者（含全部還清、部分還清或僅還利息），即可於核貸日起至今年9月30日止，享年利率1.98%的保單借款優惠利率，優惠期間屆滿後，自動恢復按原保單借款利率計息，活動詳情請至中華郵政全球資訊網查詢。

中華郵政公司提供24小時客服專線（0800-700-365），歡迎有需要的保戶善加利用。

保單 中華郵政 疫情

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