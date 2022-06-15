南山人壽舉行股東常會 資產規模及淨利再締新猷

南山人壽於今(15)日2022年舉行股東常會，會中承認110年度營業報告書及決算表冊、110年度盈餘分派案。南山人壽2021年的營運績效表現亮眼，合併資產規模達新台幣5.3兆元，合併稅後淨利達597億元，較2020年底成長60%，雙創歷史新高。

過去一年即使受到疫情影響、金融市場低利率及通膨挑戰，由於良好的投資績效表現與獲利，以及穩定的風險管控機制與資本政策，南山人壽仍持續追求卓越與穩健，落實公益服務業精神及公平待客的服務價值，提供保戶創新便捷的服務，以優異的表現榮獲國內外多達64項大獎，彰顯南山人壽穩健、專業的實力及卓越之經營績效。

南山人壽持續提供優質的保障型商品、意外險及健康險等多元化商品，滿足民眾風險保障需求，2021年傳統型商品新契約保費蟬聯業界第一，今年前四月傳統型商品保費收入，累計初年度保費收入為285億元，市占率16%，排名第一。其中，傳統型美元保單初年度保費收入為245億元，居業界之冠。

另一方面，南山人壽持續推出具健康獎勵回饋機制的外溢商品，提供客戶更多元的醫療保障選擇，2021年外溢保單新契約件數達33.49萬件，件數已連續三年居業界之冠。

南山人壽持續推動健康守護圈，從全人健康的角度出發，規劃提供健康、亞健康、疾病、失能四個歷程服務，擴大結盟優質跨業合作廠商，串接四大面向服務—運動健身、飲食營養、醫療照護、心靈健康，布局線上線下健康服務網絡，成為民眾健康促進的最佳隊友。

近年永續議題深受國際重視，南山人壽亦積極深耕ESG，響應金管會公司治理3.0政策，呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，積極接軌國際永續框架，自主遵循永續保險原則(PSI)、責任投資原則(PRI)與氣候相關財務揭露(TCFD)，強化南山人壽重大主題管理機制及各項永續作為的揭露品質。

上述措施讓該公司榮獲台灣永續能源研究基金會第14屆TCSA台灣企業永續獎之永續報告書獎銀獎，及首屆台灣永續行動獎之環境永續類銅獎雙項殊榮，具體回應利害關係人關注之議題，將ESG納入營運流程，以更有系統及組織的方式，邁向企業永續發展。

南山人壽推廣微型保險不遺餘力，更榮獲金管會去年度保險競賽六項殊榮，囊括微型保險暨小額終老保險競賽全數獎項。多年積極推廣小額終老保險，及配合辦理疫情紓困暨協助服務，2021年蟬聯友善高齡獎，並獲頒紓困績優獎，為產、壽險公司中獲獎數最多的壽險業者，體現南山人壽積極響應政府政策，落實普惠金融的金融服務價值，再造保險業的公益新標竿。

展望未來，面對IFRS 17及ICS即將於2026年接軌，南山人壽將秉持對保戶服務的熱忱、保險專業的堅持、持續發揮保險的價值使命，加速推動數位轉型及健康守護圈，提供通路及保戶差異化的服務。在財務穩健的基礎下，持續落實資產負債管理，厚實公司體質，奠定穩健的經營基石。