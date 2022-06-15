他秀富邦產險「大滿貫理賠金18萬」 確診網友：太少！我領30萬

防疫險理賠虧損擴大！截至13日理賠金飆破83億元，是保費收入的2.6倍，產險公司財務面臨難關。有網友曝光一位富邦產險保戶的確診理賠通知，幾乎是大滿貫18.5萬元。沒想到，還有購買同樣方案的保戶網友表示，自己領了快30萬；甚至有人重複投保數家產險公司，領得30.5萬。

該網友在「Dcard」保險業板發文指出，某位富邦客戶買了「2515（元）防疫險、365（元）疫苗險」2種保單，符合「48（條，指居隔單）、44（條，指確診列隔離）、疫苗接種（指突破性感染）、清冠一號」資格，總理賠18.5萬元。依此可判斷對方為確診隔離7+7天，還服用清冠5天份，幾乎是全部理賠。

一位富邦產險保戶收到確診理賠通知，幾乎是大滿貫，共18.5萬元。 圖擷自 Dcard

網友紛紛形容理賠境界「淋漓盡致」、「大開殺戒」，保戶幫忙解說被保險人「隔離+確診+疫苗險（180天打疫苗確診理賠）」各為理賠5萬元。至於清冠一號則需2文件，「醫院開用藥處方簽、醫生診斷證明書」並有證明確診者身分。

有保戶透露「好爽我才6w」、「一樣方案，領15萬，沒用清冠一號」、「一模一樣的方案，我領了20萬，四月底確診，隔離十天」，甚至有人說「太少，我隔離加確診可以領30.5萬，不過我還有別家的」、「我朋友的客戶買了好幾間，實拿29萬」、「我也是買這個繳2880（元），記得過年前匡列、確診到出院，共計賠付了快30萬」，還有人怨「我的都還沒受理」。