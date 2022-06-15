去年國際投資部位 台灣創三高、蟬聯第五大淨債權國

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導

台灣「藏富於民」，國際投資部位持續締造「三高」紀錄。中央銀行今（15）日發布每年一度的國際投資部位，2021年台灣對外資產、對外負債與資產扣除負債後的淨資產部位，均續創歷史新高，台灣淨資產排名也蟬聯全球第五。

國際投資部位表是記載一國中央銀行、銀行部門、政府部門與民間部門對外持有的金融資產與負債的存量統計。

央行統計顯示，去年底，我國對外資產總額計2兆7,183.1億美元，年增1,996.7億美元或7.9%，主要是國內保險業增持國外債券及國外股價上揚。

對外負債方面，去年底總計1兆3,076.1億美元，年增1,867.5億美元或16.7%，主要是外資所持股票價格上揚所致。

我國對外資產高於負債，兩相互抵後，去年底國際投資的淨資產部位達1兆4,107億美元，年增129.2億美元或0.9%，為全球第五大淨債權國。

央行經研處副處長曹體仁解釋，在對外資產方面，除保險公司增持國外債券外，因國外投資股價上揚，會使對外資產金額增加；對外負債則是外資持有台股，而台股去年股價大漲，促使對外負債規模增加。

曹體仁指出，「去年台股指數上揚24%，在全球股市表現相對非常好，雖然外資呈淨匯出，但因外資持股價格上揚，所以對外負債依舊增加。」

央行資料顯示，去年底，全球國際投資部位淨資產排名前五大，依序為日本、德國、香港、中國大陸和台灣，其中，日本淨資產金額為3兆6,397億美元，德國為2兆7,644億美元，香港2兆1,255億美元，中國大陸為1兆9,833億美元。

央行官員指出，對外淨資產名列前茅者，都是經常帳順差的國家。而台灣國際投資部位寫下三高，除代表「藏富於民」外，也顯示國人對外參與金融活動非常活絡、涉入程度也愈來愈深，且台灣資本市場持續開放，外資也積極參與台灣資本市場。

在淨負債國部分，美國蟬聯淨全球第一，淨負債金額高達18.1兆美元，續創歷史新高，並遙遙領先其他國家。另外，英國、法國、西班牙與愛爾蘭，也依序擠入全球國際投資部位淨負債排名前五大。

外資 央行

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