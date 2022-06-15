尹崇堯接掌南山人壽 還得過金管會這一關

南山人壽今（15）日發布重訊公告，經董事會決議，推派南山人壽副董事長尹崇堯擔任新任董事長，後續仍待金管會核准；金管會對此表示，將根據保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則，依規定審查。

針對此次人事案，金管會保險局表示，保險業負責人是採「事後審查」，也就是董事會開完後即完成公司法程序，可執行董事長職務，但須在董事會選任15天內報保險局認可。

至於資歷是否足夠，保險局指出，將依保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則進行審查，屆時若不符合資格，金管會會請公司改派。

南山人壽2019年斥資百億元的新系統上線後，頻頻出現保單停效、投資型保單下錯單等情況，金管會最後下重手開罰3,000萬元，更下令董事長杜英宗停職2年，隨後南山人壽董事會決議，由大股東潤泰集團總裁尹衍樑兒子的尹崇堯接任代理董事長一職，但闖關兩次金管會面試未能過關，最後因決策經練不足遭金管會駁回。

在遭金管會打回票後，尹崇堯於2019年12月轉任南山人壽副董事長、展開歷練，南山人壽去年營運績效表現亮眼，合併資產規模達5.3兆元，合併稅後淨利達597億元，較2020年底成長60%，雙創歷史新高，今日上午股東會進行董監改選，下午隨即召開董事會，推派尹崇堯擔任新任董事長，若此人事案經保險局點頭，年近40歲的尹崇堯將成為金融業最年輕的董座。