和泰產險防疫保單又爆爭議 「簽名處有塗改」直接拒保

防疫保單持續引發爭議，日前有多家產險業者以「保單非親簽」為由，要求客戶臨櫃補件，金管會也已明確說，非親簽不能成為拒保理由，基於公平待客原則，若保戶有投保意願都應承保。不過，近日又有不少保戶抱怨，和泰產險最近認定保戶「簽名處有塗改」，且不給照會的機會，直接發出拒保通知，且撥打客服都無人接聽，等於是求助無門。

這波疫情爆發以來，防疫保單爭議連環爆，近日又出現相關爭議，有保險業務員私下透露，和泰產險的要保書填寫說明上，明確提到「要保書如有塗改，請要保人/被保險人於塗改處簽名或重新填寫要保書，且須與要保書簽名處之簽名相符」，也就是說，若有塗改情況，應是可讓保戶補簽機會，但和泰處理方式卻是直接不收件拒保。

業務員指出，和泰產險日前有發簡訊，確認保單親簽問題，但近日有一批保戶根本沒收到簡訊，卻直接收到拒保簡訊，才得知原來是簽名處有塗改情況，若以一般狀況，只要在旁邊再簽名一次就沒有問題，但和泰做法是連照會的機會都不給，直接發出拒保聲明。

該業務員也提到，有些保戶致電給客服抗議，卻出現和泰客服專線直接切掉，只能打到台北總公司洽詢，「但打不打的通，就看運氣了」。該業務員也感嘆，其實要保戶臨櫃補簽也是不合理做法，畢竟有些人正在當兵，且是到外島服役，要他們回國簽名其實強人所難，可說是沒有機會補簽名。

另，除了和泰持續出現承保爭議，富邦產險近日雖已加派人力加速核保進度，但也有業務員提到，富邦產險針對自動續保戶，當初富邦業務員告知保戶「不用緊張」，只要用信用卡就會自動扣款，但直至今日都尚未核保及扣款，許多人不知道有無核保成功，竟在上周收到富邦的拒保通知。

該業務員也提到，甚至有些富邦保戶同時收到已承保及拒保通知，讓保戶很困惑，到底是否有投保成功，無奈問富邦業務也找不到答案。業務員表示，現在黑數越來越多，就怕保險公司有惡意拖件的情況，若保戶這段時間出險，將再次造成諸多爭議。