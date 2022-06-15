聽新聞
test
0:00 / 0:00
尹崇堯當選南山人壽新董事長 將待金管會核准
南山人壽今重訊公告，經董事會決議，推選現任南山人壽副董事長尹崇堯為董事長，此人事案還有待金管會核准。一旦金管會核准後，39歲的尹崇堯將成為壽險業最年輕的董事長。
尹崇堯為潤泰集團總裁尹衍樑獨子，從2016年就進入南山人壽當董事，擔任南山人壽副董事長至今約2年半，2019年底原本南山人壽就打算推尹崇堯擔任代理董事長，但當時尹崇堯年僅36歲，金管會認為其資歷尚淺，因此改由現任董事長陳棠出任，尹崇堯擔任副董事長，經歷2年半副董事長的歷練，將成為新任董事長。
在今天上午南山人壽的股東會上，尹崇堯不只以最高票當選董事，陳棠也公開力挺，認為尹崇堯能力強，對公司各單位相當了解，也擁有數位管理能力，近2年也都跟金管會有良好溝通，陳棠也對股東掛保證，「由尹崇堯當董事長，業務一定會比以前好。」
至於年近90歲的陳棠，是目前壽險業最年長的董事長，今天主持完股東會後將退休，也退出今早股東會改選的董事名單，今早股東會上有股東建議陳棠繼續擔任董事長，陳棠則笑說：「我今年正好90歲了，拜託，我不能再做了。」
此外，壽險公會8月將改選，尹崇堯日前已展開業界請益之旅，以爭取理事長一職，若能順利通過金管會審核擔任南山人壽董事長，對於爭取壽險公會理事長職務可說是大大加分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言