尹崇堯當選南山人壽新董事長 將待金管會核准

南山人壽今重訊公告，經董事會決議，推選現任南山人壽副董事長尹崇堯為董事長，此人事案還有待金管會核准。一旦金管會核准後，39歲的尹崇堯將成為壽險業最年輕的董事長。

尹崇堯為潤泰集團總裁尹衍樑獨子，從2016年就進入南山人壽當董事，擔任南山人壽副董事長至今約2年半，2019年底原本南山人壽就打算推尹崇堯擔任代理董事長，但當時尹崇堯年僅36歲，金管會認為其資歷尚淺，因此改由現任董事長陳棠出任，尹崇堯擔任副董事長，經歷2年半副董事長的歷練，將成為新任董事長。

在今天上午南山人壽的股東會上，尹崇堯不只以最高票當選董事，陳棠也公開力挺，認為尹崇堯能力強，對公司各單位相當了解，也擁有數位管理能力，近2年也都跟金管會有良好溝通，陳棠也對股東掛保證，「由尹崇堯當董事長，業務一定會比以前好。」

至於年近90歲的陳棠，是目前壽險業最年長的董事長，今天主持完股東會後將退休，也退出今早股東會改選的董事名單，今早股東會上有股東建議陳棠繼續擔任董事長，陳棠則笑說：「我今年正好90歲了，拜託，我不能再做了。」