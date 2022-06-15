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台灣匯率穩定度排名不佳 央行三點澄清

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導
針對IMD甫發布的「2022年世界競爭力年報」，台灣在「匯率穩定度」（Exchange Rate Stability）項目的排名不佳，中央銀行今（15）日發布新聞稿三點澄清。路透社
針對IMD甫發布的「2022年世界競爭力年報」，台灣在「匯率穩定度」（Exchange Rate Stability）項目的排名不佳，中央銀行今（15）日發布新聞稿三點澄清。路透社

針對IMD甫發布的「2022年世界競爭力年報」，台灣在「匯率穩定度」（Exchange Rate Stability）項目的排名不佳，中央銀行今（15）日發布新聞稿三點澄清。

第一，IMD世界競爭力年報中有關「匯率穩定度」指標，是以SDR對各幣別「年平均匯率」升值或貶值幅度的絕對值，簡單加以衡量，惟此種衡量方式並不能真實反映匯率的穩定度。

第二，一般而言，匯率穩定度應以匯率變動率的標準差（即波動幅度）來衡量，若匯率波動幅度愈小，表示該幣別愈穩定。

第三，如以標準差來衡量匯率波動幅度，則新台幣匯率較多數受評比國家的貨幣更為穩定。

（一） 2020至2021年期間，新台幣平均波動度僅3.3%，較多數受評比國家的貨幣更具穩定度，惟排名卻較落後。

（二）多數貨幣在2022年IMD匯率穩定度排名優於新台幣，惟其平均波動度實則大於新台幣。例如，南非幣（排名45）、挪威克朗（排名1）、紐西蘭幣（排名40）、澳幣（排名43）、韓元（排名3）、瑞典克朗（排名48）、英鎊（排名42）、日圓（排名39）、加拿大幣（排名28）、印尼盾（排名41）、泰銖（排名46）、菲律賓比索（排名6）、瑞士法郎（排名44）、馬來西亞幣（排名36）、丹麥克朗（排名29）、歐元（排名9）、新加坡幣（排名5）及人民幣（排名38）等。

圖／央行提供
圖／央行提供

台幣匯率 新台幣

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