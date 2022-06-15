國泰人壽首創眼睛保險 囊括四大眼疾手術與特定處置

國泰人壽今(15)日表示，在今年60周年全新「E．P．S」戰略主導下，從保障優先（Protection）出發，首創業界第一張眼睛保險，國泰人壽睛彩人生手術醫療健康保險附約，針對中壯年與高齡族群提供四大常見眼疾手術與特定處置保障。

現代人3C不離手，重度使用3C也導致眼部疾病年輕化，四大常見眼疾包括白內障、視網膜剝離、黃斑部病變與青光眼，都是可能造成失明或視力受損的隱形殺手。

中華民國眼科醫學會最新的全民護眼趨勢調查指出，國人每日使用3C總平均時數達到10.7小時，加上疫情升溫大大改變工作型態，居家辦公時間拉長，使用電腦時間勢必再增加，高度用眼為上班族帶來隱憂，也讓眼部疾病成為現代文明病。

另依據健保署2021年資料指出，2020年因白內障相關疾病就醫人數約110萬人，其中八成超過60歲；青光眼就醫人數也連續兩年突破30萬人。

有鑑於現代人眼部疾病風險日漸升高，國泰人壽推出睛彩人生手術醫療健康保險附約，具備三大特色：

特色一、全方位的保障範圍，囊括四大眼疾手術與特定處置。

提供全方位的眼疾保障，「睛彩人生」特別將四大常見眼疾納入保障範圍內，包含了白內障、視網膜剝離、黃斑部病變及青光眼所對應的手術或特定處置項目。

特色二、為中壯年與高齡族群，提前防範未來風險。

在用眼過度的情況下，中壯年與高齡族群眼睛通常會開始有所退化，「睛彩人生」將承保年齡鎖定在保險年齡40至70歲，保證續保至80歲，針對最有需求的族群提供眼睛醫療保障，提前防範未來風險。

特色三、保費低負擔，醫療費用沒煩惱。

「睛彩人生」保費超親民，以小額保費換取超值保障。以40歲男性投保，保險金額5萬元為例，首年之年繳保費僅需要370元、每日約1元，即可享有5萬元的眼睛醫療保險金保障。

為增進對保戶的健康服務，國泰人壽與關係企業杏保醫網所推出的「有醫問」遠距健康諮詢平台合作，保戶更享有保戶專案價。

「有醫問」提供眼科、家醫科等超過十個科別、共30多位醫生，只需加入「有醫問LINE官方帳號」，即能快速完成註冊。

透過LINE與指定醫師線上「視訊諮詢」。也能替家人詢問，健康記錄可隨查隨看，單一平台即能管理全家人的健康照顧。

國泰人壽領先推出的「睛彩人生」手術醫療附約，可附加於住院險與手術險主約上，透過保險減輕未來手術費用的負擔，共同守護靈魂之窗。