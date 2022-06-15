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眼睛也有保險 國壽首創眼睛險保障四大眼疾

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
國泰人壽推出「睛彩人生」眼睛專屬保險，陪伴保戶守護靈魂之窗。圖/國泰人壽提供
國泰人壽推出「睛彩人生」眼睛專屬保險，陪伴保戶守護靈魂之窗。圖/國泰人壽提供

現代人3C不離手，重度使用3C也導致眼部疾病年輕化，四大常見眼疾包括白內障、視網膜剝離、黃斑部病變與青光眼，都是可能造成失明或視力受損的隱形殺手。國泰人壽首創業界推出第一張眼睛保險「國泰人壽睛彩人生手術醫療健康保險附約」，針對中壯年與高齡族群提供四大常見眼疾手術與特定處置保障。

根據中華民國眼科醫學會最新的「全民護眼趨勢調查」指出，國人每日使用3C總平均時數達到10.7小時，加上疫情升溫大大改變工作型態，居家辦公時間拉長，使用電腦時間勢必再增加，高度用眼為上班族帶來隱憂，也讓眼部疾病成為現代文明病。

另依據健保署2021年資料指出，2020年因白內障相關疾病就醫人數約110萬人，其中八成超過60歲；青光眼就醫人數也連續兩年突破30萬人。有鑑於現代人眼部疾病風險日漸升高，國泰人壽推出「國泰人壽睛彩人生手術醫療健康保險附約」（以下簡稱「睛彩人生」），具有以下三大特色。

特色一、全方位的保障範圍，囊括四大眼疾手術與特定處置；將四大常見眼疾納入保障範圍內，包含了白內障、視網膜剝離、黃斑部病變及青光眼所對應的手術或特定處置項目。

特色二、為中壯年與高齡族群，提前防範未來風險；在用眼過度的情況下，中壯年與高齡族群眼睛通常會開始有所退化，「睛彩人生」將承保年齡鎖定在保險年齡40歲至70歲，保證續保至80歲，針對最有需求的族群提供眼睛醫療保障，提前防範未來風險。

特色三、保費低負擔，醫療費用沒煩惱；「睛彩人生」保費以小額保費換取超值保障，以40歲男性投保，保險金額5萬元為例，首年之年繳保費僅需要370元，相當每日1元，即可享有「眼睛醫療保險金」5萬元的保障。

國泰人壽表示，「睛彩人生」手術醫療附約，可附加於住院險與手術險主約上，透過保險減輕未來手術費用的負擔，共同守護靈魂之窗。

國泰人壽 保險金 手術

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