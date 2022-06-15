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接軌國際永續金融 華南銀今正式簽署赤道原則

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
華南銀行今天宣布，6月15日正式加入赤道原則協會。華南銀行／提供
華南銀行今天宣布，6月15日正式加入赤道原則協會。華南銀行／提供

為與國際趨勢接軌及達成財政部對公股金融事業ESG倡議平台簽署赤道原則目標，華南銀行今天宣布，正式加入赤道原則協會，成為自願簽署之全球性會員銀行之一。

華南銀行表示，與金融同業共同努力強化環境與社會領域風險管理，並協助企業夥伴持續邁向永續經營，未來將透過推行赤道原則，協助企業夥伴實踐ESG精神並持續落實永續金融。

華南銀指出，氣候變遷對社會經濟造成的風險日益嚴峻，已成為全球各產業都必須面臨的挑戰，而金融業更應發揮金融業者資金影響力，成為產業轉型的助力。透過持續推動ESG指標連結貸款、綠色融資、「5+2」新創重點產業專案貸款、增加綠色節能環保產業及綠色債券投資與發行綠色債券等，華南銀積極配合政府政策，致力於帶領國內企業與國際接軌，達到創新及產業轉型。

截至今年4月底止，投資綠色債券餘額達126億元，綠色產業放款餘額約達3600億元；並持續以聯貸方式引領同業共同將資金導入永續相關領域，去年至今，已承作逾20件永續發展聯貸案，金額達300億元以上。此外，華南銀近年積極發揮永續金融價值，除獲得「109年國家永續發展獎-企業類」殊榮外，110年度更榮獲太陽光電最高榮譽光鐸獎「優良金融服務獎」肯定，成為獲頒該獎之首家公股行庫。

華南銀強調，簽署加入赤道原則協會，為華南銀行邁向永續發展之重要里程碑，未來也將積極接軌國際永續金融趨勢，並秉持信賴、熱誠及創新之經營理念，除了達到自身營運之企業永續發展，將更進一步運用金融專業服務引導產業逐步進行低碳轉型，提升產業韌性，為社會帶來永續傳承之正面價值。

華南銀行 債券 太陽光電

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