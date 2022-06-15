避免防疫險輸不起爭議 綠委針對「巨災」提最低再保比例

防疫險之亂相關指引陸續推出，日前產險公會申請，想動用161億「重大事故特別準備金」來度過防疫險的理賠，加以凸顯防疫險的風險評估機制出了問題。民進黨立委郭國文指出，連全台最有錢的金控富邦，都一度發生「輸不起」爭議，更凸顯要強化風險分散監督機制，以確保業者不會擔心慘賠而賴帳。

郭國文表示，「再保險」是重要的風險分散手法，尤其產險的特性就是，會有「巨災」的風險，比如說因颱風、地震等狀況，導致一次大規模理賠的情形。保險局可針對「巨災」訂定最低再保險比例，來確保所有業者都賠得起。

郭國文指出，過去10幾年來，台灣產險鮮發生慘賠，即便高雄氣爆、莫拉克颱風等大型災害，都未有所有業者一起大賠的狀況；也就導致業者似乎輕忽「巨災」對產險業的衝擊，才會今年防疫險再保險比例幾乎全都跌至5成以下，業者仍信誓旦旦地販賣商品。

民進黨立委林楚茵認為，應該公開客訴件數及類型，保險公司是民眾發生事故時最重要的依靠，倘若一再發生糾紛不僅沒有「商道」嚴重損及客戶信賴，也會讓民眾在日後選擇保險公司上加以考慮。

林楚茵說，基於金融服務公平待客原則，保險公司應該友善經營、落實誠信，評議中心應該就此次防疫保單之申訴公布各公司遭申訴及申請評議的客訴量。一方面透過客訴的統計，讓民眾能選擇適合的保險公司，另一方面保險局也應該以此為鑑，作為未來新保單發行的審查依據。林楚茵強調，不能再讓產險業成為金融秩序的亂源。