國際大獎肯定 凱基證券獲三大榮耀

國際知名財經媒體亞洲金融雜誌（FinanceAsia）公布2022 Country Awards評選結果，凱基證券獲頒兩大獎項，包含台灣最佳投資銀行（Best Investment Bank）及最佳債券承銷商（Best DCM House）；同時凱基投顧奪得機構投資人雜誌（Institutional Investor）台灣最佳分析師獎，顯示凱基證券、投顧金融專業服務及表現深獲國際讚賞。

凱基證券說，長期深耕財務顧問領域，擁有豐富且多元的併購實績經驗，持續協助客戶轉型升級及策略結盟，規劃多檔公開收購案，如明基三豐入股康科特、晶碩收購天蔥、仁寶入股普達、強茂收購虹冠電等，並協助大聯大策略投資益登私募股權；同時促成產業整併提高營運綜效，如協助興采併購聚紡；另透過私有化架構協助企業客戶調整營運模式及尋求突破發展，如協助基勝-KY、客思達-KY、富強輪胎，以達成永續經營發展目標。

除了財務併購案件深獲業界信賴及肯定，凱基證券於初級權益證券發行市場（IPO & SPO）亦表現卓越，主辦案件數已連續九年居業界之冠，今年前五月於初級權益證券發行市場主辦承銷案件數及承銷總金額，皆為市場第一。

此外，凱基證券深耕債券市場成果亮眼，已連續五年獲頒亞洲金融雜誌台灣最佳債券承銷商，在新台幣債劵及國際板債劵市場的承銷業務皆表現優異，為台灣市占率第一名的固定收益債券承銷商；2021年承銷新台幣債券金額達新台幣1,066億元，國際板債券市場的承銷金額達美金46.77億元，合計總金額約為新台幣2,376億元，整體債券市占率高達12.52％。近期中央銀行公布2021年度公債業務績效評鑑，凱基證券也再次獲評為中央公債績優交易商。

凱基證券同時整合子公司凱基亞洲的資源，在香港參與亞洲境外債券的承銷業務，2021年承銷包括中國農業發展銀行、中銀澳門分行之境外人民幣債券及中國建設銀行、招商銀行的境外美元債券等，持續擴展海外承銷業務。近年更主辦多檔綠色、社會責任等永續發展債券發行，如主辦台灣首例企業社會責任債券-遠東新世紀無擔保普通公司債、主辦承銷世界先進第一檔綠色債券，協助企業取得資金運用於綠色投資計畫。

機構投資人雜誌（Institutional Investor） 亦公布最新年度票選結果，凱基投顧董事長朱晏民帶領的研究團隊再獲國際肯定，由分析師許家源（Tom Hsu）奪下台灣區能源石化（Oil & Gas）以及原物料（Basic Materials）兩個領域最佳分析師殊榮，凱基投顧為該獎項唯一獲獎之本土投顧，專業分析及前瞻看法獲得業界極高評價。

凱基證券表示，將秉持「致力于您的富足人生」的品牌精神及「以客戶為中心」、「值得信賴」的核心價值，持續為客戶提供最佳服務及多樣化投資選擇，並積極為台灣永續金融發展貢獻心力。