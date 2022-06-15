買房難！全台房價比薪水漲速快4倍、台南人最苦

房仲統計勞工平均提繳工資、實價登錄資料指出，全台近三年住宅總價上漲20.1%，期間薪資僅成長4.3%，房價漲幅是薪水增幅4.6倍，房價上漲的速度遠超過受薪階級薪水成長，要靠薪資達成購屋的夢想，越來越不易。

其中台南為七都中薪資最追不上房價攀升速度的縣市。2019年到2021年平均購屋總價從502萬元上漲至674萬元，增加172萬元，漲幅達34.3%；但平均提繳薪資卻低於全台平均增幅，僅成長3.8%，近三年房價與薪資漲幅相比，差距高達8.9倍。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，近年台南市受惠科技產大廠、公共設施、重大建設等利多議題，吸引大量買盤湧入，房價跟著大幅飆漲，然而對於薪資原先就低於全台平均，且成長幅度不高的本地受薪族群來說，購屋壓力迅速暴增，陷入無力買房的困境。

永慶房產集團統計實價資料指出，2019到2021年，短短三年內，全台平均購屋總價從1006萬元增加到1208萬元，增加了202萬，漲幅達20.1%，反觀勞退每人每月平均提繳工資從2019年39,370元，2021年成長至41,075元，僅增加4.3%，房價漲幅是薪水增幅4.6倍，

陳金萍表示，數據顯示，雖然工資有上升的趨勢，但仍不敵房價凌厲的漲勢，受薪階級想僅憑薪資收入購屋，似乎是個艱辛的任務。

她表示，除了台南房價漲幅是薪水漲幅近9倍外，其餘五都房價漲幅也都比薪水漲幅高出3.5倍以上，房價成長速度與薪資差距全台最小的為新竹市，但差距仍有2.4倍。

主要是新竹市雖因竹科2021年整體營收和出口金額雙刷新高紀錄，帶動薪資成長，近三年增幅達9.1%，為七都最高。但因剛性買盤需求強勁，帶動房市交易活絡，甚至出現投機客趁機炒作的亂象，房價漲勢兇猛，購屋總價從1056萬元至1285萬元，三年便差距229萬元，漲幅達21.7%，高薪資依舊是跟不上房價飆漲速度。

陳金萍表示，房地產市場在眾人追逐交易下，房價迅速飆漲，但當薪資水準不高，且成長緩慢時，受薪族要想以薪水存頭期款、薪水繳房貸，變得越來越困難。

若以全台平均總價1208萬元、貸款8成、20年期本息攤還條件，以4月五大行庫新增房貸利率1.561%來計算，每個月須繳4萬6905元的房貸，已超過平均提繳工資4萬1075元；即使貸款年限調長至30年期，每月應繳房貸也要3萬3949元，房貸已占薪資8成以上。

陳金萍表示，這意味著高達8成以上收入都要拿去繳房貸，對於受薪族來說，是非常大的經濟負擔，勢必嚴重壓縮其他生活支出，且未來央行若持續升息，每個月房貸支出還會增加，房貸負擔壓力不容小覷，甚至可能會出現買房後無力負擔的狀況。