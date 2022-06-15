南山人壽兩點聲明 回應工會訴求

南山人壽今(15)日舉行股東常會，南山人壽企業工會一早就在股東會場外舉牌，抗議南山人壽漠視勞動權益、上市上櫃不能過，以及實支實付定期醫療附約轉換、不利保戶權益；南山人壽公司隨後發布兩點聲明。

首先在南山人壽申請上市櫃方面，南山人壽表示，公司會持續傾聽各方意見、虛心請益，努力符合主管機關及相關法令的要求，現階段優先以提供民眾完善多元的保險保障及貼心優質服務，對於上巿櫃的時間，目前並沒有具體明確的時程表。

其次在南山住院醫療補償保險附約(舊HS附約)更換事宜方面，南山人表示，公司曾於2021年12月14日起，數次向工會說明本案原由及融通處理原則，並提供相關公文資料，雖然舊HS附約並無「契約更換」或「契約更換時應通知保戶」之約定，但南山人壽仍基於提供保戶優質服務為首要考量，分別於1998年及2017年間二次發函給保戶可將舊HS附約更換為新HS附約。

南山人壽同時要求業務員依據相關保戶名單協助通知以維護各該保戶相關權益，顯見該公司並無篩選保戶或不通知部分保戶，而致保戶在未被告知的情況下未辦理契約更換，權益受損之情事發生。

其次，2020年7月1日後，因新HS附約停售以致保戶無可供更換的險種，南山人壽亦持續以維護保戶權益為首要前提下，提供保戶可轉投保現售商品之機會，以延續保戶醫療保障，並預計再於今年度提供商品以供保戶選擇辦理契約更換。

南山人壽工會表示，南山人壽連續多年違反勞動基準法等多項勞動相關法規，違規的項次、罰款金額排名第一，且勞工退休金條例每月開罰50萬元連續裁罰高達十年，卻仍未見改善。其他如職工福利金的提撥、職工福利委員會的成立等勞動權益中所應為或當為的僱主責任，南山公司亦未依法辦理。

南山人壽工會呼籲主管機關應為所當為，在延宕多年的勞資爭議未解決，及境界電腦系統未穩定，不應同意南山人壽股權轉移。

另外，金管會應要求南山人壽依94年(94)南壽保單字第008號約定協助保戶險種轉換以維保戶權益。

南山人壽工會表示，南山人壽於民國94年曾通知全體業務同仁及保戶舊HS更換為新HS事宜。該函明確表示投保舊HS之保戶，可於舊HS有效期間內免可保性證明更換為新HS，並且明確表示自舊附約更換為新附約之條件為，保戶不需簽署回函只要繳交續期保費（內含新HS保費）即已自動更換為新HS，其適用對象亦無限制為當時即將屆滿65歲之被保險人或其配偶。

不過，南山人壽又於民國96年突然片面變更舊HS轉換為新HS之條件，改為需將續保回函親自簽名同意後方可完成續保或更換作業，使得許多舊HS保戶因不知情而喪失權益；此一片面變更契約，已違反之前約定，明顯對尚未更換新HS的保戶不利。