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尹崇堯將掌南山人壽董座 陳棠股東會上提前漏口風

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
南山人壽副董事長尹崇堯(後排左二)、南山人壽董事長陳棠(後排右二)今日上午出席股東會。記者陳怡慈/攝影
南山人壽副董事長尹崇堯(後排左二)、南山人壽董事長陳棠(後排右二)今日上午出席股東會。記者陳怡慈/攝影

南山人壽今(15)日上午在台北市維多利亞酒店舉行股東常會，現任董事長陳棠在答覆小股東提問時，意外漏口風，「我年紀大了，不能再做了，如果今天開票順利，給各位保證，今後尹副董接任董事長主持下，公司業務一定一天比一天好。」

陳棠口中的尹副董為潤泰集團總裁尹衍樑的獨子，現任南山人壽副董事長尹崇堯

南山人壽今日舉行股東常會改選董事，預計選出14席董事。據了解，公司隨後將在14:30舉行董事會，1983年次、現年39歲的尹崇堯可望獲得推舉成為南山人壽新任董事長。

另外，也有小股東建議，應該讓南山人壽代理總經理范文偉真除，陳棠答覆指出，他先前就想要這麼做，但范文偉很謙虛，認為應該先把資訊系統等問題處理好。

南山人壽 股東 尹崇堯

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