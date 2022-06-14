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台股面臨探底危機 「股市福將」籲投資人這麼做

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台股面臨探底危機，臺灣證券交易所董事長許璋瑤今（14）日表示，國際情勢變動難免，堅實基本面是台股主要支撐力量，呼籲投資人要有信心，除對投資標的要深刻了解，投資策略亦應審慎。

美國5月通膨數據跌破眾人眼鏡，市場預期美聯準會（Fed）升息與縮表動作恐更趨鷹派，衝擊美股四大指數同步破底，全數遁入熊市，台股亦在多殺多賣壓出籠下，跌破所有均線，不但萬六關卡岌岌可危，並可能回測5月12日15,616點低點。

堪稱「股市福將」許璋瑤分析，今年以來國際資本市場情勢轉趨嚴峻，主因包括疫情、通膨、升息等，尤其2月爆發的俄烏戰爭從閃電戰變成持久戰，導致國際原油、原物料價格走揚，進一步加深通膨壓力，以及各國央行升息速度，使5月以後股市震盪加劇。

他強調，鑒於台灣產業參與國際供應鏈相當深，全球經濟變動難免影響台股表現，但上市公司去年營收38.2兆元，年增15.6%，且連三年成長，稅前純益突破5兆元，是歷年新高，稅後純益逾4兆元，年增七成以上，是股市最大的支撐力量。

即使今年經濟條件嚴峻，且去年基期偏高，上市公司前五月營收仍有9.6兆元，第1季獲利1.36兆元，年增17.7%。

許璋瑤表示，對於國際情勢變化，證交所密切關注、審慎因應，並做好充分準備，使台股在連三年每年均上漲超過二成、累計超過87.3%，今年至5月底止，跌幅不到12%，展現「漲時比別人多、跌時比別人少」的堅強韌性，在全球市場相當少見。

台股 通膨

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