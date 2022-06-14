期交所新任總經理可望由代理總經理周建隆升任

台灣期貨交易所新任總經理將可望由目前代理總經理、現代副總周建隆升任，若順利由其出任，也將是國內證券史上，首位由基層做起、而後升任證券周邊單位總經理的第一人，對凝聚各單位員工向心力，將有高度意義。

經了解，在期交所前任總經理黃柄鈞日前宣布退休後，所遺留的總經理、期交所董事（性質為公益董事或稱非法人董事）席次，主管機關已正式通知，將由代理總經理、現任資訊部副總周建隆接任。

由於期交所的董事長、總經理的董事席次，歷來都是由金管會、證期局所擬定的公益董事出任，在周建隆正式替補黃柄鈞接任後，市場以周建隆將接任期交所新任總經理來解讀，若周建隆順利接任，也將是國內證券史上，第一位由資訊專長、且由基層開始做上總經理職務的專才。

周建隆自交大畢業後，民國78年考入台灣證券交易所的電腦規劃部，職務為最底層的業務員做起，隨後在民國81年請假前往美國南加大攻讀電機碩士，在83年取得學位後，一直在證交所服務，由於資訊長才獲得各方肯定，因此，又在民國99年轉赴期交所接任資訊部門主管，隨後升任資訊副總。

根據期交所的組織架構，有董事15位、監察人5位，為廣納各方之意見，依期交法規定至少四分之一董事、監察人（主管機關核定4位董事、2位監察人）由非股東之相關專家擔任，其中半數由主管機關指派，其餘由董事會遴選，經主管機關核定，另外十一名董事、三名監察人由股東會自股東中依法選任。目前期交所董事包括群益期貨、元大期貨、凱基期貨，以及統一、兆豐、富邦等證券，合庫、台灣銀行等金融機構，與證交所、櫃買中心、集保三個單位董事長等組成。

期交所將在下周、6月23日召開股東會與董事會，預計將在董事會中，由現任董事長吳自心提名新任總經理人選、並獲通過後，正式接任總經理職務。

期交所將在6月27日掛牌交易半導體30、航運股指數期貨，夜盤ETF與店頭集中結算等業務後，下半年還規劃國內相關新商品上市，趨勢上，將與國際接軌，推出契約規格小型化商品，以利一般投資人參與。