快訊

香港壹傳媒公告 否認出售台灣蘋果新聞網

期交所新任總經理可望由代理總經理周建隆升任

經濟日報／ 記者王皓正周克威／台北即時報導

台灣期貨交易所新任總經理將可望由目前代理總經理、現代副總周建隆升任，若順利由其出任，也將是國內證券史上，首位由基層做起、而後升任證券周邊單位總經理的第一人，對凝聚各單位員工向心力，將有高度意義。

經了解，在期交所前任總經理黃柄鈞日前宣布退休後，所遺留的總經理、期交所董事（性質為公益董事或稱非法人董事）席次，主管機關已正式通知，將由代理總經理、現任資訊部副總周建隆接任。

由於期交所的董事長、總經理的董事席次，歷來都是由金管會、證期局所擬定的公益董事出任，在周建隆正式替補黃柄鈞接任後，市場以周建隆將接任期交所新任總經理來解讀，若周建隆順利接任，也將是國內證券史上，第一位由資訊專長、且由基層開始做上總經理職務的專才。

周建隆自交大畢業後，民國78年考入台灣證券交易所的電腦規劃部，職務為最底層的業務員做起，隨後在民國81年請假前往美國南加大攻讀電機碩士，在83年取得學位後，一直在證交所服務，由於資訊長才獲得各方肯定，因此，又在民國99年轉赴期交所接任資訊部門主管，隨後升任資訊副總。

根據期交所的組織架構，有董事15位、監察人5位，為廣納各方之意見，依期交法規定至少四分之一董事、監察人（主管機關核定4位董事、2位監察人）由非股東之相關專家擔任，其中半數由主管機關指派，其餘由董事會遴選，經主管機關核定，另外十一名董事、三名監察人由股東會自股東中依法選任。目前期交所董事包括群益期貨、元大期貨、凱基期貨，以及統一、兆豐、富邦等證券，合庫、台灣銀行等金融機構，與證交所、櫃買中心、集保三個單位董事長等組成。

期交所將在下周、6月23日召開股東會與董事會，預計將在董事會中，由現任董事長吳自心提名新任總經理人選、並獲通過後，正式接任總經理職務。

期交所將在6月27日掛牌交易半導體30、航運股指數期貨，夜盤ETF與店頭集中結算等業務後，下半年還規劃國內相關新商品上市，趨勢上，將與國際接軌，推出契約規格小型化商品，以利一般投資人參與。

期交所 台灣期貨交易所 股東會

延伸閱讀

京城證3200萬併富隆證經紀業務 市占率向前推進7名

期交所大專院校模擬交易競賽Part I 優勝隊伍今出爐

6月電子期跌 金融期漲

店頭集中結算業務 准了

相關新聞

裁罰緊箍咒！六保險公司業務遭限縮 拚解禁還得過一關

為整頓保險業缺失，據金管會統計，到今（14）日為止，還有6家保險公司遭限制商品、不動產投資、利害關係人交易三類業務，主要...

金管會裁罰緊箍咒未解 6家保險業業務受限

金融業若出現重大違失，金管會除了罰鍰，可能限制業務、投資或和利害關係人交易。目前有6家保險公司因裁罰時間尚未屆期或缺失尚...

LINE Bank大股東獲金援逾37億元 為增資鋪路

經濟部投資審議委員會今天公布僑外投資案，其中韓商LINEFINANCIAL PLUS CORPORATION以新台幣37...

遠距投保有兩前提 新生兒無照恐卡關

國內疫情延燒，「零接觸」的遠距投保受到民眾青睞，但近期傳出新生兒因未附有照片的證明文件卻無法遠距投保，金管會今（14）日...

獨家/華南銀老總張振芳將退休 黃俊智接任

繼華南金控（2880）總經理羅寶珠退休、由銀行副總李耀卿接任後，子銀行總經理一職也出現異動，據了解，華南銀總經理張振芳將...

防疫險理賠虧損嚴重 產險業請求動用特別準備金

防疫險理賠已飆破83億元，產險業財務壓力劇增，國泰產已宣布將大舉增資百億元，前6大銷售防疫險的產險公司就有5家正討論增資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。