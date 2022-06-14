裁罰緊箍咒！六保險公司業務遭限縮 拚解禁還得過一關

為整頓保險業缺失，據金管會統計，到今（14）日為止，還有6家保險公司遭限制商品、不動產投資、利害關係人交易三類業務，主要是裁罰時間尚未屆期或缺失尚未經金管會認可有改善，因此相關業務仍被限制中，其中宏泰人壽遭限制業務二件占最多。

根據金管會統計，截至6月14日，共有六家壽險公司在商品面遭限制業務，第一家南山人壽因新系統接軌不順遭停售投資型保單，須待系統改善完成並取得第三方專業機構查認證，報請金管會認可後，才能恢復辦理這項業務。金管會保險局副局長林志憲表示，目前尚未接獲南山人壽已改善系統完畢，經第三方專業機構查驗認證。

第二家則是宏泰人壽因不當調漲薰衣草醫療健康險附約，影響萬名保戶權益，遭金管會停止銷售保證續保的健康保險新契約，限制期間為1年，即是到今年9月初解禁。

第三家安達產險則因未經許可，提供消費者在兩家航空公司網頁直接購買旅平險等，遭停止銷售旅遊綜合保險、旅遊平安險及其他保險商品共6個月，林志憲指出，目前尚未接到安達產險提報改善計畫，因此仍在限制業務中。

除此之外，遠雄人壽、宏泰人壽先前被限制3年不得新增不動產投資，儘管3年限期已到，但尚未認可有改善，林志憲指出，2家壽險公司投資不動產業務亦在限制中。

另有兩家保險公司被限制利害關係人交易，其一為新光產險先前為穩固新紡經營權，買進新紡股票遭限制2年內不得以盤後定價交易及鉅額配對交易方式從事利害關係人的股票交易，預計2023年1月22日解除；其二為新光人壽今年3月也遭金管會限制3年內不得與利害關係人為授信或其他交易。