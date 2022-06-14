快訊

香港壹傳媒公告 否認出售台灣蘋果新聞網

遠距投保有兩前提 新生兒無照恐卡關

經濟日報／ 記者紀佳妘／即時報導
國內疫情延燒，「零接觸」的遠距投保受到民眾青睞，但近期傳出新生兒因未附有照片的證明文件卻無法遠距投保，情境示意圖。圖／Ingimage
國內疫情延燒，「零接觸」的遠距投保受到民眾青睞，但近期傳出新生兒因未附有照片的證明文件卻無法遠距投保，情境示意圖。圖／Ingimage

國內疫情延燒，「零接觸」的遠距投保受到民眾青睞，但近期傳出新生兒因未附有照片的證明文件卻無法遠距投保，金管會今（14）日表示，使用遠距投保須有二項前提，一為業務員可以確認客戶身分，二為確保客戶的意思表示，部分健保卡並未有照片，難以確認身分、不適合遠距投保，以避免後續可能產生的糾紛。

因應COVID-19疫情，金管會2021年11月公布「保險業辦理遠距投保及保險服務業務應注意事項」，開放保險業者辦理遠距投保等相關業務，也就是透過視訊會議的事前及事中兩道身分確認機制來確認客戶身分，並由客戶於視訊會議中進行電子要保文件內容的確認及簽署聲明同意投保，以取代傳統親晤親簽投保模式。不過，近期卻傳出新生兒投保因未附照片的證明文件，以致無法使用遠距投保。

金管會保險局副局長林志憲表示，遠距投保是提供新選擇的方式，讓民眾進行投保，但使用遠距投保須有二項前提，一為業務員可以確認客戶身分，二為確保客戶的意思表示，其中身分確認是最重要的一環。

林志憲指出，實務上新生兒投保會透過健保卡或戶口名簿等文件，確認新生兒與法定代理人之間的身分關係，因此在遠距投保階段，若無法確認身分時，需將相關資料提供給保險公司確認，否則就無法核保。

林志憲說，部分健保卡並未有照片，則難以確認身分，因此不適合透過遠距投保的方式進行，以避免後續可能產生的糾紛。

針對新生兒投保，壽險業者也提及，由於屬於七歲以下的未成年，會由法定代理人代為意思表示，並提供相關家戶關係的證明文件。

不過對於沒有身分證的未成年，壽險業者指出，依保險業辦理遠距投保及保險服務業務應注意事項規定，應出示附有照片的健保卡或護照，換言之，若未有附照片的健保卡或護照，即不能採取遠距投保的方式。

另名壽險業者也說，按照目前法令規定，現階段新生兒可採取遠距投保，但未附有照片的證明文件，保險公司無法確定是否為本人，就難透過遠距投保的方式進行。

新生兒 健保卡 保險 金管會

延伸閱讀

防疫險理賠虧損嚴重 產險業請求動用特別準備金

影／苗栗愛閱逗陣行啟動 年底前推出788場多元學習活動

防疫保單…百萬張待核保

確診用藥理賠 七家保險從寬處理

相關新聞

裁罰緊箍咒！六保險公司業務遭限縮 拚解禁還得過一關

為整頓保險業缺失，據金管會統計，到今（14）日為止，還有6家保險公司遭限制商品、不動產投資、利害關係人交易三類業務，主要...

金管會裁罰緊箍咒未解 6家保險業業務受限

金融業若出現重大違失，金管會除了罰鍰，可能限制業務、投資或和利害關係人交易。目前有6家保險公司因裁罰時間尚未屆期或缺失尚...

LINE Bank大股東獲金援逾37億元 為增資鋪路

經濟部投資審議委員會今天公布僑外投資案，其中韓商LINEFINANCIAL PLUS CORPORATION以新台幣37...

遠距投保有兩前提 新生兒無照恐卡關

國內疫情延燒，「零接觸」的遠距投保受到民眾青睞，但近期傳出新生兒因未附有照片的證明文件卻無法遠距投保，金管會今（14）日...

獨家/華南銀老總張振芳將退休 黃俊智接任

繼華南金控（2880）總經理羅寶珠退休、由銀行副總李耀卿接任後，子銀行總經理一職也出現異動，據了解，華南銀總經理張振芳將...

防疫險理賠虧損嚴重 產險業請求動用特別準備金

防疫險理賠已飆破83億元，產險業財務壓力劇增，國泰產已宣布將大舉增資百億元，前6大銷售防疫險的產險公司就有5家正討論增資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。