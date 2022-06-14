遠距投保有兩前提 新生兒無照恐卡關

國內疫情延燒，「零接觸」的遠距投保受到民眾青睞，但近期傳出新生兒因未附有照片的證明文件卻無法遠距投保，金管會今（14）日表示，使用遠距投保須有二項前提，一為業務員可以確認客戶身分，二為確保客戶的意思表示，部分健保卡並未有照片，難以確認身分、不適合遠距投保，以避免後續可能產生的糾紛。

因應COVID-19疫情，金管會2021年11月公布「保險業辦理遠距投保及保險服務業務應注意事項」，開放保險業者辦理遠距投保等相關業務，也就是透過視訊會議的事前及事中兩道身分確認機制來確認客戶身分，並由客戶於視訊會議中進行電子要保文件內容的確認及簽署聲明同意投保，以取代傳統親晤親簽投保模式。不過，近期卻傳出新生兒投保因未附照片的證明文件，以致無法使用遠距投保。

金管會保險局副局長林志憲表示，遠距投保是提供新選擇的方式，讓民眾進行投保，但使用遠距投保須有二項前提，一為業務員可以確認客戶身分，二為確保客戶的意思表示，其中身分確認是最重要的一環。

林志憲指出，實務上新生兒投保會透過健保卡或戶口名簿等文件，確認新生兒與法定代理人之間的身分關係，因此在遠距投保階段，若無法確認身分時，需將相關資料提供給保險公司確認，否則就無法核保。

林志憲說，部分健保卡並未有照片，則難以確認身分，因此不適合透過遠距投保的方式進行，以避免後續可能產生的糾紛。

針對新生兒投保，壽險業者也提及，由於屬於七歲以下的未成年，會由法定代理人代為意思表示，並提供相關家戶關係的證明文件。

不過對於沒有身分證的未成年，壽險業者指出，依保險業辦理遠距投保及保險服務業務應注意事項規定，應出示附有照片的健保卡或護照，換言之，若未有附照片的健保卡或護照，即不能採取遠距投保的方式。

另名壽險業者也說，按照目前法令規定，現階段新生兒可採取遠距投保，但未附有照片的證明文件，保險公司無法確定是否為本人，就難透過遠距投保的方式進行。