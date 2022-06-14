防疫險理賠飆破83億 光1週就增加逾5成

防疫險理賠金額持續擴大，金管會保險局今公布最新防疫險理賠金額，今年以來截至6月13日，防疫險理賠金額達83.49億元，是保費收入33.17億元的2.6倍，保險公司防疫險理賠損失持續擴大中。

據保險局統計，從今年至6月13日，防疫險承保件數達352.6萬張，保費收入達33.17億元。但隨著確診人數暴增，理賠件數已達23.69萬件，理賠金額更是達到83.49億元，遠超過保費收入的2.6倍。

目前各家產險公司理賠金額持續擴大，比起6月6日時的統計，理賠金額光一週就增加28.69億元，單週增加高達52%。

金管會表示，目前已有10家產險公司已召開董事會，其中有1家產險公司確定增加，另還有兩家產險公司會在6月底召開董事會討論。

目前已宣布增資的為國泰產險，增資金額達百億元，富邦產、兆豐產則將於6月底前召開董事會。

目前金控下的3家產險子公司，因防疫險賠款提存準備多已出現虧損，其中以兆豐產虧損較嚴重，兆豐產險累積前5月淨損28.02億元，國泰產累積稅後淨損4.1億元，富邦產雖5月稅後虧損10.25億元，但累計稅後淨利還有22.2億元。