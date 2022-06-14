產險業全停售旅平險海外突發疾病 壽險剩4家在賣

各國陸續開放觀光客入境，雖海外旅遊看似將恢復正常，但產險公司陸續宣布停售旅平險可附加的海外突發疾病險，民眾出國確診將沒得理賠。金管會保險局今表示，目前產險業已全面停售，壽險剩4家有在賣。

民眾出國多會投保旅平險、旅遊不便險等，但旅平險僅保障在海外因意外引起的突發事故，也就是非由疾病引起的事故，因此許多人會在旅平險中附加海外突發疾病險，以保障在海外因為疾病引起需要住院或治療的高額醫療費用。

在疫情剛開始時，國內許多產險公司銷售的旅平險中有開放附加海外突發疾病險，因此民眾若在海外被確診感染新冠肺炎，因而產生醫療費用，如果旅平險保單內有加保海外突發疾病，且在國外就醫，可以申請理賠。近期多國已陸續開放觀光客入境，國內也正討論開放國境，但產險公司近日卻陸續宣布停售旅行險可附加的海外突發疾病險，引起極大爭議。

保險局今表示，旅平險附加的海外突發疾病險，目前沒有任何一家產險公司有在銷售，而壽險業目前有4家，還有在賣8張可以附加的海外突發疾病險，另外有2張是主約出單。

國人若出國確診時是否還有保障？保險局表示，目前除還有一些壽險公司有販售旅平險附加的海外突發疾病外，民眾在國內買的住院醫療險，如果到海外有住院，依照保單契約條款，實務上也會涵括進去，因此民眾如果在國內有買住院醫療險，在國外因疾病住院時也會有相關保障。