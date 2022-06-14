事後補償走向事先預防 新安產推活動延伸金融友善
因應台灣人口已進入高齡化社會，保險業從事後補償功能轉向事前預防功能，新安東京海上產險今（14）日表示，自發性深入社區老人公寓，強化與社區在地的連結，啟航「樂而忘齡 心安出行」道安宣導活動，透過里民活動大會向年長者傳遞安全出行的觀念，吸近逾300名樂齡銀髮族參與。
為落實「深耕社區 關懷社會」的公益主軸，新安東京海上產險長期關懷弱勢族群，以實際的行動回應社會需求，結合保險核心職能，運用企業資源投入酒駕防制、道路安全推廣及各項社會公益活動，並號召同仁踴躍投入社會服務與公益活動，主動前進社區與弱勢團體，提供更貼近社會資源與實質援助。
新安東京海上產險指出，同時亦將關懷觸角延伸至弱勢團體，除長期捐助社福團體等非營利組織外，更招募資深專業理賠服務主管擔起「車禍與事故處理」公益宣導講座志工，與「社團法人中華民國聽障人協會」合作舉辦保險理賠相關講座。
此活動吸引超過70位手語老師與聽語障朋友熱烈參與，搭配現場手語老師及聽打員的即席輔助翻譯與聽打，讓與會者認識到生活周遭可能面臨的風險，不僅有助提高身心障礙者交通安全保障，更可預防事故發生並提供事先轉嫁風險的機會。
新安東京海上產險深知唯有起心才能動念前行，奉行「從心出發 視客如親」的服務圭臬，進一步將公平待客價值昇華延伸至社會公益關懷活動，致力推動道路安全公益宣導活動，協助降低社會憾事的發生。
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