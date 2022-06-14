土地銀行簽署赤道原則 深化落實永續金融

為與國際金融同業共同努力深化環境與社會領域風險管理，並協助企業夥伴持續朝向永續經營的目標前進，土地銀行於2022年6月14日正式簽署加入赤道原則協會，成為台灣第7家簽署導入赤道原則之公股行庫。未來土地銀行將透過實踐赤道原則，協助企業夥伴落實環境、社會、治理（ESG）精神並持續推動永續金融。

赤道原則是由金融機構採行對環境和社會風險進行辨識、評估和管理的風險管理架構，為盡職調查和監測提供最低標準，以支持負責任的風險決策。土地銀行已於2021年設置「永續發展委員會」，並參採「赤道原則」精神執行永續金融相關政策。土地銀行正式簽署成為赤道原則會員後，將評估企業授信案件之環境與社會風險，再由銀行進行後續定期的監測控管，避免資金用途對環境與社會產生重大風險。

氣候變遷對各產業造成的風險日益嚴峻，已成為各國企業都必須重視的挑戰，而金融業更應成為產業轉型的助力。在綠色金融服務方面，土地銀行大力推動綠能產業融資、「5+2」新創重點產業專案貸款、發行可持續發展債券等，透過資金的力量鼓勵產業發展趨向低碳轉型，提升產業韌性，與綠色及永續發展產業攜手共創經濟新動能。

簽署加入赤道原則協會為土地銀行邁向永續發展之重要里程碑，未來土地銀行也將積極接軌國際永續金融趨勢，並秉持誠信經營、穩健成長、永續發展之理念，致力於企業社會責任之實踐。