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6月底前LINE Bank分期信貸1.68%起、推薦獎金無上限

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

純網銀LINE Bank拚獲利，因應繳稅季延長至六月底，LINE Bank今（14）日宣布分期信貸利率維持1.68%起，只要年滿20歲，每月收入達基本工資，即使沒有信用卡，和其他信用紀錄也可申辦，適合青年、首貸族群的應急需要。

此外，LINE Bank祭出好康二重奏，第一重好禮「稅季輕鬆貸」活動，凡於六月底前申辦LINE Bank分期信貸並撥款成功，就獲得18,000元抽獎機會；第二重好禮「好貸推」活動，用戶只要推薦親友申辦分期信貸並首次成功撥款，推薦人就能獲得現金獎勵。推薦第一位至第五位親友，每位親友首次撥款，推薦人可獲得488元，累積推薦六位親友以上，自第六位起，每位親友首次撥款，推薦人可獲1,000元，活動同樣至6月底。

LINE Bank分期信貸標榜「一段式利率」1.68%起，開辦費只要488元，綁約期更僅1個月，撥款滿1個月後，提前還款免違約金。

除了分期信貸以外，LINE Bank推出的循環信貸「臨用金」，六月邀請網紅HowHow於HowFun YouTube官方頻道推出幽默短片（https://www.youtube.com/watch?v=mKWvZIXuaU0），以趣味詼諧方式演繹LINE Bank各項產品服務，包含分期信貸、「臨用金」及好友轉帳，並強調各項業務24小時皆可透過手機申辦。

循環信貸「臨用金」讓用戶0元取得一筆靈活運用額度，24小時隨時打開App一鍵動用，最快1分鐘內取得資金，也可隨時透過LINE Bank App還款，完成還款後額度即可恢復。「臨用金」優惠利率1.98%起、按日計息超彈性，貸款額度「有動用到才計息」，沒動用則無須繳款。若以動用金額新臺幣10萬元來看，換算每日利息5元起。首次簽約帳戶管理費0元（原價1,888元），優惠最後倒數至6月30日截止。

LINE Bank繳稅貸款方案PK：分期信貸 vs.「臨用金」 選擇最適合自己的貸款方案

LINE Bank分期信貸與循環信貸「臨用金」有何不同？該選擇哪一種？簡單來說，LINE Bank分期信貸適合明確需要一筆資金的用戶，如買車、房屋修繕費用、結婚基金等資金需求，因此，如果資金需求相當明確，手頭正需要一筆資金，分期信貸是簡單有效的選擇。

反之，如果有頻繁資金週轉的需求，或有偶爾臨時性支出，影響到整體資金流動，那麼申請取得一筆循環信貸額度靈活方便。

LINE 六月

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