強化資安 元大金五子公司通過個資管理制度驗證

元大金控（2885）近年致力提升客戶數位優化體驗，讓金融服務更貼近且融入客戶使用習慣及生活，同時重視客戶權益，將公平待客精神融入企業文化中，然數位服務盛行，伴隨嚴峻的資安威脅，元大金控建構完善的治理制度與資安管控的有效性，集團旗下元大投信及元大期貨近期通過「BS 10012個人資訊管理制度(PIMS)」國際標準驗證，包含已取得認證的元大證券、元大銀行、元大人壽在內，五大子公司皆以國際標準為架構，落實個資保護，善盡對客戶或投資人的個人資料保密職責，提供穩定、安全、便利的金融服務。

元大集團因應各公司行業別特性差異，各子公司皆訂有個人資料保護法維護客戶權益，設立跨單位的「個人資料保護小組」或「個人資料保護專責人員」作為專責單位，由總經理指派相關單位主管擔任召集人，負責推動、協調及監督公司個人資料保護相關事宜；元大金控集團並辦理個人資料保護及資訊安全管理訓練課程，2021年共舉辦86場課程，14,008人次通過訓練，累計訓練時數14,704小時，確保同仁充分了解個人資料處理及保護的重要性，以維護客戶及投資人的隱私權。

甫通過驗證的元大投信身為國內公募基金龍頭業者，擁有上百萬受益人，除了定期安排資安課程、建構多項防護、監控與演練機制，督促公司全體同仁都能瞭解資通安全與個人資料保護重要性，保持公司在整體資安與個資防護知識及技能與時俱進。同時積極導入國際標準認證，2020年底已獲得「ISO27001:2013資訊安全管理系統」，近日再獲得「BS 10012個人資訊管理制度」，彰顯元大投信落實保護用戶資料、個資與隱私，提供優質理財服務的決心。

元大期貨致力提升各項客戶體驗，積極發展數位創新之時，更以最高標準嚴格檢視公司各項內部風控機制，特別注重資訊安全防護措施，已取得ISO 27001資訊安全管理國際標準驗證、英國標準協會 BSI 頒發「BS 10012個人資訊管理制度」國際認證等。元大期貨視客戶權益為企業經營最重要的一環，為提供穩定優質交易環境，2022年完成核心帳務系統與硬體設備升級，強化資訊安全及個資保護相關機制，保障客戶交易權益。最新再獲英國標準協會頒發「BS 10012：2017個人資訊管理系統」國際標準驗證，給予誠信經營與給予最高肯定。