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Pay經濟強勢興起 全球邁向「無現金社會」比想像快

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
Pay經濟強勢興起，全球邁向「無現金社會」，比想像來得快。
Pay經濟強勢興起，全球邁向「無現金社會」，比想像來得快。

行動支付、電子商務等數位支付在全球盛行。法人分析，這股「Pay經濟」浪潮快速興起，關鍵除了在於Y世代、Z 世代或千禧世代成為消費主力，及疫情推升之外，各國政府政策的傾力加持，更使數位支付成為這波消費型態轉變及支付趨勢的核心，讓全球步入無現金社會。

國泰全球數位支付服務ETF(00909)基金經理人游凱卉觀察，以台灣為例，政府積極推動數位支付擴大應用場域，不僅將行動支付列為重要施政項目，更宣示2025年普及率要達到9成的目標，以去(2021)年的振興五倍券綁定數位支付達近百萬人，較前(2020)年的三倍券成長3倍以上，財政部為鼓勵小商家導入數位支付，也將租稅優惠延長至2025年，現在許多小吃店、咖啡店、手搖飲料店，甚至傳統市場都已導入行動支付，顯見Pay支付場景不斷擴大中。

觀諸全球各主要經濟體，瑞典是全球無現金化程度最高的國家之一，根據瑞典央行統計，目前現金交易只佔該國整體經濟的1~2%，預計明(2023)年就會成為完全的無現金社會；澳大利亞，政府當局卯力支持數位支付，預計至2025年現金交易佔比將降到2%；南韓，早在2020年就廢除硬幣，已朝無現金邁進；中國，目前行動支付使用率達86%，數位人民幣(E-CNY)已在上海、深圳等地試點試行，今年更是將使用場景擴大到北京冬季奧運上，供各國參與選手使用，期間更締造高達20億數位人民幣的交易流通金額。

數位支付應用不會僅止於像個人消費這種小額交易，未來更將擴及到商務運用，例如，跨公司甚至跨境間的匯款。國泰投信ETF團隊主管鄭立誠指出，為了增加這些大額交易的效率性和安全性，近期一種基於去中心化的區塊鏈技術(Blockchain)，就特別受到關注，而這種新的技術具有去中心化與不可竄改的特性，使得在數位世界中的資產轉移或交易能被安全的記錄下來，目前全球上也有多國的央行已展開研究，致力將新一代的區塊鏈技術，融入傳統的金融系統中。根據研究機構Reports and Data資料顯示，全球區塊鏈市場規模年複合成長率將高達64%，這將活絡數位支付交易熱潮，也讓Pay經濟未來發展更加迷人。

法人分析，數位經濟不受時間及地域限制，商機大到難以想像，近來市場期待6月20-24日即將推出的國泰全球數位支付服務ETF(00909)，完整涵蓋全球數位支付生態系，舉凡行動支付、第三方支付，海外盛行的支付模式BNPL(先買後付)都在其中，更進一步擴及Web 3.0網路生態圈、區塊鏈技術，支付晶片製造、NFC感應交易等關鍵軟硬體。目前科技股估值回到合理區間，建議可趁勢介入，預先搭上數位支付及其衍生出的長線百兆商機。

行動支付 區塊鏈 國泰

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