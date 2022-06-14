金流服務進階 永豐助企業提升營運效率

永豐銀行創新金流服務，推出ACH及VA管理系統 ，協助企業邁向數位營運、提升效率。永豐銀行資深副總經理歐陽子能表示，本月10日統籌主辦中租控股旗下創鉅有限合夥3年期、新台幣43億元聯貸案，並邀集五家金融同業參與 ，同步導入永豐自行開發的ACH及VA管理系統，可協助創鉅自動化檢核以即時掌握其客戶的繳款入帳動態，同步降低銀行與創鉅的時間成本，亦提升銀行貸後管理及營運效率。

歐陽子能表示，永豐銀行2021年率先推出「ACH有效分期帳款管理系統」，今年進階開發「VA自動化貸後管理服務平台」，提供企業專屬便捷金融科技服務。以創鉅為例，其客戶透過金融機構以ACH機制自動代扣繳，或採行VA以超商付現、郵局電匯等多元收付方式繳款後，永豐即可透過前述管理系統自動化檢核各類款項入帳狀況，協助創鉅掌握資產品質，同時，相關金流導入永豐銀行的一站式平台，亦有助強化銀行的貸後管理。

此外，為強化對企業的服務，永豐銀行指出，今年4月正式推出企業網路銀行專屬「寰宇金融+ APP」，可綁定專屬生物辨識或採圖形密碼登入，提供帳戶總覽、匯出匯入款項及交易明細查詢；APP首頁提供快捷功能及訊息通知服務以快速掌握最新資訊，為企業建構便利優質的使用體驗。